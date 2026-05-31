سوڭعى قوڭىراۋ: 2026-جىلى قاي تانىمال سپورتشىلار مەكتەپ ءبىتىردى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى مەكتەپ بىتىرگەن تۇلەكتەردىڭ اراسىندا رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق جارىستاردا ەل نامىسىن قورعاپ جۇرگەن تانىمال سپورتشىلار دا بار. Kazinform ءتىلشىسى ولاردىڭ سوڭعى قوڭىراۋ مەرەكەسىن قالاي وتكىزگەنىن ەسكە الدى.
ەلىمىزدەگى بارلىق مەكتەپتە 2025-2026 وقۋ جىلى اياقتالۋعا جاقىن. بيىل 3,9 ميلليوننان استام وقۋشى وقۋ جىلىن اياقتاسا، ولاردىڭ 215 مىڭنان استامى - 11-سىنىپ تۇلەكتەرى.
تۇلەكتەر قاتارىندا سپورتشىلار دا بار. 2008 جانە 2009-جىلى تۋعان جاس وسپىرىمدەر مەكتەپتى ءتامامداپ، اتتەستات الدى. بۇل تۇلەكتەردىڭ ەرەكشەلىگى - ولاردىڭ كوبى وقۋىن ەرەسەكتەر اراسىنداعى جارىستارعا دايىندىقپەن قاتار الىپ ءجۇردى جانە 2026-جىلى داكاردا وتەتىن جاس وسپىرىمدەر وليمپياداسىنا جولداما الۋ ءۇشىن باق سىنادى. سول سەبەپتى ولاردىڭ بارلىعى بىردەي سوڭعى قوڭىراۋ سالتاناتىنا قاتىسا المادى.
داستان ساتپايەۆ
17 جاستاعى «قايرات» كلۋبى مەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ سوڭعى قوڭىراۋ سالتاناتىندا قاتارلاستارىنان ەرەكشەلەندى. ول 31-مەكتەپتەگى شاراعا ءداستۇرلى «تۇلەك-2026» لەنتاسى تاعىلعان اق ءتۇستى كەڭ ءپىشىمدى جەيدەمەن جانە گۇل شوعىمەن كەلدى.
داستان مەكتەپ ساحناسىنا شىعىپ، تۇلەكتەرگە ارناپ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەدى. ول مەكتەپ بىتىرۋشىلەرگە اق جول تىلەپ، ۇستازدارى مەن سپورت پەن وقۋدى قاتار الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىك بەرگەن اكادەمياعا العىسىن ءبىلدىردى.
جەلى قولدانۋشىلارى ءازىل-شىنى ارالاس پىكىرلەر جازىپ، «سوڭعى قوڭىراۋعا دەيىن-اق چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ءانۇرانىن ەستىپ ۇلگەردى» دەپ اتاپ ءوتتى.
الماتىلىق «قايراتتىڭ» جانە قازاقستان جاستار قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى بۇگىندە الەم فۋتبولىنىڭ نازارىن وزىنە اۋدارعان جاس تالانتتاردىڭ ءبىرى سانالادى. تانىمال Score 90 اناليتيكالىق پلاتفورماسى ونى ءوز جاسىنداعى الەمنىڭ ۇزدىك بەس فۋتبولشىسىنىڭ قاتارىنا قوستى. ويىن مانەرى ءۇشىن «بەبي اگۋەرو» دەگەن لاقاپ اتقا يە بولعان ساتپايەۆتىڭ ترانسفەرىن لوندوننىڭ «چەلسي» كلۋبى كەلىسىپ قويعان.
رومان چەرنومورەتس پەن كاميل گاينۋللين
«قايرات» اكادەمياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اكادەميا تاربيەلەنۋشىلەرى مەن جاس وسپىرىمدەر قۇراماسىنىڭ ويىنشىلارى، سونىڭ ىشىندە رومان چەرنومورەتس پەن كاميل گاينۋلليننىڭ الماتىداعى سوڭعى قوڭىراۋ سالتاناتتارىنا بىرگە قاتىسقانىن حابارلادى. ولاردىڭ مەرەكەلىك شارادان تۇسكەن فوتوسۋرەتتەرى كلۋبتىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىندا جاريالانعان.
كاميل گاينۋللين مەن رومان چەرنومورەتس - قازاقستاننىڭ 17 جاسقا دەيىنگى جاس وسپىرىمدەر قۇراماسىنىڭ فۋتبولشىلارى. ولار قۇرامامەن بىرگە جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ ەليتالىق كەزەڭىنە جولداما الىپ، تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزدى. جاس سپورتشىلار مەكتەپ ءبىتىرۋ ەمتيحاندارىن «قايرات» فۋتبول كلۋبى اكادەمياسىنداعى قارقىندى جاتتىعۋ كەستەسىمەن قاتار الىپ ءجۇردى.
يۋليا فەكليستوۆا
فريستايل-موگۋلدان جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى يۋليا فەكليستوۆا 2026-جىلى تۋعان قالاسى وسكەمەندەگى مەكتەپتى ءتامامدادى.
سوڭعى قوڭىراۋ سالتاناتىنان تاراعان كادرلاردا سپورتشىنىڭ كلاسسيكالىق ءارى جيناقى وبراز تاڭداعانى بايقالدى. يۋليا اق-قارا ءتۇستى كوستيۋم كيىپ، ەسىمى جازىلعان تۇلەكتەر لەنتاسىن تاققان. سونداي-اق ول ءداستۇرلى شاش ۇلگىسىنەن باس تارتىپ، درەد ستيلىندەگى ورىمدەردى تاڭداعان.
17 جاستاعى يۋليا فەكليستوۆا بۇگىندە قازاقستانداعى قىسقى سپورتتىڭ بولاشاعىنان زور ءۇمىت كۇتتىرەتىن سپورتشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى. ول فريستايل-موگۋلدان جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا جۇلدەگە يە بولىپ ۇلگەرگەن. الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، 2026/27-جىلعى ماۋسىمدا فەكليستوۆا قازاقستاننىڭ ەرەسەكتەر قۇراماسىنا قوسىلۋى مۇمكىن.
اسان اسىلحان
فريستايل-اكروباتيكادان جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيونى اسان اسىلحان 2026-جىلى مەكتەپتى ءتامامداپ، تۇلەك اتاندى.
16 جاسىندا ول ميلاندا وتكەن 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا قازاقستاننىڭ ەرەسەكتەر قۇراماسى ساپىنداعى ەڭ جاس سپورتشى رەتىندە تاريحقا ەندى.
وليمپياداعا دايىندىق پەن حالىقارالىق جارىستاردىڭ تىعىز كەستەسىنە بايلانىستى اسان وقۋىن جەكە باعدارلاما بويىنشا جالعاستىرىپ، سپورت پەن ءبىلىمدى قاتار الىپ ءجۇردى. 2026-جىلدىڭ كوكتەمىندە ول وقۋ جىلىن ءساتتى اياقتاپ، مەكتەپپەن قوشتاستى.
داكارداعى 2026-جىلعى وليمپياداعا ۇمىتكەر تۇلەكتەر
قازىرگى ۋاقىتتا 2026-جىلى داكاردا وتەتىن جاسوسپىرىمدەر وليمپياداسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ تولىق ءتىزىمى جاريالانعان جوق. دەگەنمەن بيىل مەكتەپ بىتىرگەن تۇلەكتەردىڭ اراسىندا الداعى ۋاقىتتا ەل نامىسىن حالىقارالىق ارەنادا قورعايتىن سپورتشىلاردىڭ بارى انىق.
ولاردىڭ قاتارىندا جەڭىل اتلەتتەر بەيبارىس باتىر ۇلى (2008-جىلى تۋعان) مەن تاتيانا يۆانيشكو (2009-جىلى تۋعان)، سونداي-اق بوكسشىلار ۆلاديسلاۆ ساموجونوۆ، ابزال سەرىك جانە ەراسىل ەرمەك بار. بۇدان بولەك، جانكۇيەرلەر قاۋىمى ءالى كەڭىنەن تاني قويماعان، ءبىراق بولاشاعىنان زور ءۇمىت كۇتتىرەتىن جاس سپورتشىلار دا از ەمەس.
بۇدان بۇرىن بيىل مەكتەپ تۇلەكتەرىنە قانداي شەكتەۋ قويىلاتىنى حابارلاندى.