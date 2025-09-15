سوڭعى كۇندەرى ەلدە ءۇش جول اپاتىنان 25 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM ءى ءى م جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا ۇندەۋ جاسادى.
11-قىركۇيەكتە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا شاعىن اۆتوبۋستىڭ اۋدارىلۋى سالدارىنان 10 ادام كوز جۇمدى.
14-قىركۇيەكتە جەتىسۋ وبلىسىندا ءۇش كولىكتىڭ سوقتىعىسىپ، تاعى 10 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى، اپاتتىڭ سەبەبى قارسى باعىتقا شىعۋ بولعان.
قاراعاندى وبلىسىندا دا ءدال وسىنداي سەبەپپەن جول-كولىك وقيعاسى بولىپ، 5 ادام قازا تاپتى.
- قازا بولعانداردىڭ وتباسىلارىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتامىز. بۇل - جاي عانا جول اپاتتارى ەمەس. بۇل - ورنى تولماس ادام شىعىندارى، - دەدى ءى ءى م ا پ ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ.
اتالعان وقيعالار بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالدى. ءى ءى م تەرگەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. ءبىراق، وكىنىشكە قاراي، ەشقانداي تەرگەۋ قازا تاپقانداردىڭ ءومىرىن قايتارا المايدى.
- بارشا جۇرگىزۋشىلەرگە ۇندەۋ جولدايمىز: جول قاتەلىكتى كەشىرمەيدى. جىلدامدىقتى ارتتىرۋ، قارسى باعىتقا شىعۋ، قاۋىپتى مانەۆر جاساۋ، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ مۇنىڭ ءبارى ادام ومىرىنە قاۋىپ توندىرەتىن قاتەلىك، - دەدى عالىم سارعۇلوۆ.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جولداعى باقىلاۋدى كۇشەيتۋدە. اۋقىمدى تەكسەرىستەر، رەيدتەر، قالاارالىق باعىتتار مەن جەكە تاسىمالداۋشىلارعا مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايىنا جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
ايتا كەتەلىك ءبىر تۇندە جول اپاتىنان 15 ادام قازا تاپقان ەدى.