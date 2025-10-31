سوڭعى ءۇش ايدا 8 مىڭنان استام التىن قۇيما ساتىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا ق ر ۇلتتىق بانكى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر مەن بانكتىك ەمەس ايىرباستاۋ پۋنكتەرىنە جالپى سالماعى 438,4 كەلى بولاتىن 8302 ولشەمدى التىن قۇيما ساتتى.
التىن قۇيمالار ەڭ كوپ ساتىلعان وڭىرلەردىڭ قاتارىندا الماتى (5874 دانا نەمەسە %71)، استانا (600 دانا نەمەسە %7) جانە قاراعاندى وبلىسى (460 دانا نەمەسە %6) بار.
قۇيمالاردى حالىق Halyk Bank، ەۋرازيالىق بانك، Jusan Bank، سەنتركرەديت بانكتەرىندە جانە بانكتىك ەمەس جەكەلەگەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە ساتىپ الىپ، ساتا الادى.
جالپى العاندا، 2025-جىلدىڭ III توقسانىندا بانك پەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرى كەرى ساتىپ الىنعاندارىن قوسا ەسەپتەگەندە، حالىققا سالماعى 409 كەلى بولاتىن 9110 قۇيما ساتقان.
باعدارلاما ىسكە قوسىلعالى بەرى ساتىلعان التىن قۇيمالاردىڭ سانى 246882 داناعا جەتىپ، ولاردىڭ جالپى سالماعى 8,6 توننانى قۇرادى.
- ەڭ جوعارى سۇرانىسقا يە قۇيما - 10 گرامدىق. ونىڭ ۇلەسى بارلىق ساتىلىمنىڭ %26 ىن (63740 دانا) قۇرايدى. ودان كەيىنگى ورىندا 5 گرامدىق (53978 دانا - %22)، 100 گرامدىق (50779 دانا - %21)، 20 گرامدىق (44707 دانا - %18) جانە 50 گرامدىق (33678 دانا - %13) قۇيمالار تۇر.
ءاربىر قۇيما ايناداي بەتى، ميكروتەكستى مەن بەدەرلى جيەگى بار ارنايى قورعانىس قابىمەن قاپتالعان. ول مەحانيكالىق زاقىمدانۋدان ساقتاپ قانا قويماي، قۇيمانىڭ اشىلعان-اشىلماعانىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قورعاۋ قاپتاماسى قۇيمانىڭ ساپا سەرتيفيكاتى رەتىندە دە قىزمەت اتقارادى. سوندىقتان التىن قۇيمانى ۇقىپتاپ ساقتاپ، قورابىن بۇلدىرمەۋ كەرەك، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ۇلتتىق بانك اتاپ وتكەندەي، التىن قۇيمالار - سەنىمدى ينۆەستيتسيا قۇرالى. نارىقتاعى وتىمدىلىكتىڭ نەگىزگى كەپىلى - بانك پەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرىنىڭ كليەنتكە اقشانى سول كۇنى تولەي وتىرىپ، قۇيمالاردى كەرى ساتىپ الۋ مۇمكىندىگى بار.
ايتا كەتەيىك، قازاننىڭ ورتاسىندا التىن مەن كۇمىستىڭ باعاسى رەكورد جاڭارتتى.