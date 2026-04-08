سوڭعى ءبىر جىلدىڭ ىشىندە 41366 ادامدى ءيت قاپقان - ەدىل جاڭبىرشين
استانا. KAZINFORM - قوعام بۇرالقى يتتەردىڭ ماسەلەسىن شەشۋدى سۇراپ وتىر. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا جانۋارلارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتات ەدىل جاڭبىرشين ءمالىم ەتتى.
- ورتاشا ەسەپپەن ەلىمىزدە ءبىر ساعاتتا بەس ادامدى ءيت قاۋىپ، تالايدى ەكەن. ءبىز وسى زالدا زاڭ تالقىلاپ وتىرعان ساتتە، ەلدىڭ ءبىر جەرىندە - اۋلادا، كوشەدە، مەكتەپتىڭ ماڭىندا، بالالار الاڭىندا نەمەسە ايالداما جانىندا ءبىر بالا، ايەل نەمەسە قارت ادام ءيت شابۋىلىنىڭ قۇربانىنا اينالۋى مۇمكىن. بۇل - ەموتسيا ەمەس. بۇل - قۇرعاق ستاتيستيكا. سوندىقتان ءبىز بۇگىن جاي عانا جانۋارلار تۋرالى زاڭ قاراپ وتىرعان جوقپىز. ءبىز بۇگىن ادام قاۋىپسىزدىگى تۋرالى، قوعامدىق ءتارتىپ تۋرالى، مەملەكەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى تۋرالى، ەڭ باستىسى - ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ تۋرالى ماسەلەنى قاراپ وتىرمىز. وڭىرلەردە تۇرعىندارمەن كەزدەسكەندە، ەل بۇرالقى يتتەردىڭ ماسەلەسىن شەشۋدى بىزگە اماناتتادى. «امانات» پارتياسىنىڭ دەپۋتاتتارى ونى موينىنا الىپ وسى زاڭ جوباسىنا باستاماشىلىق جاسادى، ال باسقا فراكسيالارداعى ارىپتەستەرىمىز ءبىزدى قولدادى، - دەدى ەدىل جاڭبىرشين.
وسى ورايدا دەپۋتات جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ مالىمەتىنە توقتالدى. سوڭعى ءبىر جىلدىڭ ىشىندە 41366 ادامدى ءيت قاپقان. سونىڭ ىشىندە 23134 ادام بۇرالقى يتتەردىڭ شابۋىلىنان زارداپ شەككەن.
- سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، 2024 -جىلى ءيت شابۋىلىنىڭ 38848 جاعدايى تىركەلسە، ونىڭ 24 410 ى بۇرالقى يتتەرگە تيەسىلى. بۇل تۇرعىدا ماسەلە ازايىپ جاتقان جوق. ول ءالى دە: جۇيەلى، وتكىر، الەۋمەتتىك تۇرعىدان قاۋىپتى ماسەلە بولىپ وتىر. بۇل سانداردىڭ ارتىندا جاي عانا ەسەپ ەمەس، ناقتى ادامداردىڭ تاعدىرى تۇر. ونىڭ ارتىندا بالالاردىڭ جاراقاتى، ازاماتتاردىڭ قورقىنىشى، پسيحولوگيالىق كۇيزەلىس، مۇگەدەكتىككە الىپ كەلگەن جاعدايلار، ال كەيدە - ادام ءولىمى تۇر. بىرنەشە عانا مىسالدى ەسكە سالايىن. وسكەمەندە بۇرالقى يتتەر 11 جاستاعى بالاعا شابۋىل جاسادى. وسىنداي جاعدايلار ورالدا، كوكشەتاۋدا، جالپاقساي اۋلىندا، قوسشىدا بولدى. ال 2022 -جىلى اقتوبە وبلىسىندا بۇرالقى يتتەردىڭ شابۋىلىنان بالا قازا تاپتى. وسىنداي ءاربىر قايعىلى وقيعادان كەيىن قوعام مەملەكەتكە وتە ورىندى سۇراق قويىپ وتىر: «ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە، بۇرالقى يتتەرگە، جۇيەنىڭ ارەكەتسىزدىگىنە كىم جاۋاپ بەرەدى؟». ەگەر مەملەكەت وسى سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرە الماسا، وندا ماسەلە تەك يتتەردە ەمەس. ماسەلە - قۇقىقتىق جانە باسقارۋشىلىق ۆاكۋۋمدا، - دەدى ەدىل جاڭبىرشين.
ەسكە سالساق، بىلتىر كۇزدە ءماجىلىس دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين جانۋارلارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ جونىندەگى زاڭ جوباسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.