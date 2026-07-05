سوڭعى بەس جىلدا ترانسكاسپي باعىتىمەن جۇك تاسىمالى 3,5 ەسەگە ارتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستاندا تەڭىز جانە وزەن كولىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى اتاپ ءوتىپ جاتىر. مەيرام بىلتىر مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بەكىتىلىپ، جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق سالا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەلىمىزدىڭ كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن جاريا ەتۋگە باعىتتالعان.
سۋ كولىگى سالاسىن دامىتۋ - قازاقستاننىڭ كولىك ساياساتىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. سوڭعى بەس جىلدا ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتى ارقىلى جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى 3,5 ەسەگە ارتقان.
- جۇك تاسىمالى كولەمىنىڭ ارتۋى تەڭىز ينفراقۇرىلىمىن كەشەندى دامىتۋ ناتيجەسىندە مۇمكىن بولدى. ماسەلەن، اقتاۋ پورتىندا قايتا تيەۋ جابدىقتارى جاڭعىرتىلىپ، كونتەينەرلىك حاب سالىندى. قۇرىق پورتىندا ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، قوسىمشا تەرمينالدار سالىندى. تاسىمالداۋ ۇدەرىسىن سيفرلاندىرۋ ماقساتىندا جۇكتەردىڭ قوزعالىسىن ونلاين رەجيمدە باقىلاۋعا جانە «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا شارتتار جاساسۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن IT- پلاتفورما اشىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2029-جىلعا قاراي قازاقستان مەن قىتاي ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتى ارقىلى تاسىمال كولەمىن 300 مىڭ ج ف ە- گە دەيىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
سونىمەن قاتار، قازاقستاندا ىشكى سۋ كولىگىن دامىتۋ بويىنشا جۇمىستار جالعاسۋدا. پايدالانۋدان شىعارىلماي ءۇش كەمە جۇرەتىن شليۋزگە كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزىلۋدە، سونداي-اق شليۋزدەردى باسقارۋدىڭ زاماناۋي اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسى ەنگىزىلۋدە.
سونىمەن قاتار، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا وزەن ءتۋريزمىن دامىتۋ جانە ىلە وزەنى ارقىلى قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا حالىقارالىق وزەن باعىتىن قۇرۋ جوبالارى ىسكە اسىرىلۋدا. ايتا كەتۋ كەرەك، قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ ىشكى سۋ جولدارىندا وزەن كەمەلەرىندەگى اپاتتىق جاعدايلار نولدىك دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر.
بۇگىندە سۋ كولىگى سالاسىندا 14 مىڭنان استام مامان ەڭبەك ەتۋدە. قىزمەتكەرلەردىڭ كاسىبيلىگى، جاۋاپكەرشىلىگى جانە ءوز ىسىنە ادالدىعىنىڭ ارقاسىندا سۋ كولىگى سالاسى دامىپ، تاسىمالداردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگى ارتىپ، قازاقستاننىڭ حالىقارالىق كولىك بايلانىستارى نىعايۋدا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان اقتاۋ پورتىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرىپ جاتىر.