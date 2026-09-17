سوڭعى 6 جىلدا مەملەكەتتىك قارىز كولەمى قالاي وزگەردى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى 6 جىلدا مەملەكەتتىك قارىز كولەمى 2 ەسەگە ارتىپ، 36 تريلليون تەڭگەگە جەتتى.
بۇل تۋرالى قۇرىلتايدىڭ قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتىنىڭ 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭ جوباسى تانىستىرىلىمىنا ارنالعان وتىرىسىندا ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2020-جىلدان بەرى قازاقستاننىڭ ۇكىمەتتىك قارىزى 16 تريلليون تەڭگەدەن 34 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسكەن، ياعني قارىز كولەمى 2,1 ەسەگە ارتقان. ال وسى كەزەڭدە ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 70 تريلليون تەڭگەدەن 150,9 تريلليون تەڭگەگە دەيىن، ياعني 2,3 ەسەگە وسكەن.
- ەگەر قارىزدىڭ ج ءى ءو- گە قاتىناسىن الاتىن بولساق، بۇل كورسەتكىش 23,6 دان 21,8 پايىزعا تومەندەدى. دەمەك، 1,8 پايىزدىق تارماققا ازايدى. مەملەكەتتىك قارىز ابسوليۋتتىك ماندە ءوسىپ جاتقانىمەن، ەكونوميكانىڭ ءوسۋ قارقىنى قارىزدىڭ وسۋىنەن جوعارى بولىپ وتىر. سوندىقتان جالپى ەكونوميكاعا تۇسەتىن بورىشتىق جۇكتەمە تومەندەپ كەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ازامات ءامرين.
ۆيتسە-مينيستر مەملەكەتتىك قارىزدىڭ شامامەن %75 ىشكى قارىزعا، ال %25 سىرتقى قارىزعا تيەسىلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ىشكى مەملەكەتتىك باعالى قاعازدار بويىنشا تولەنەتىن پايىزدار قازاقستانداعى بانكتەرگە، زەينەتاقى جۇيەسىنە جانە باسقا دا ىشكى ينۆەستورلارعا بەرىلەدى.
- دەمەك، بۇل قاراجات ەكونوميكادان سىرتقا شىقپايدى، كەرىسىنشە ونىڭ ىشىندە قايتا بولىنەدى، - دەدى ول.
ازامات امريننىڭ اتاپ وتۋىنشە، ۇكىمەت بورىشتىق جۇكتەمەنى ازايتۋ ءۇشىن ەڭ الدىمەن بيۋجەت تاپشىلىعىن قىسقارتۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل جاڭا قارىز الۋعا دەگەن قاجەتتىلىكتى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بيۋدجەت تاپشىلىعىن 2025 -جىلى ءجىو- ءنىڭ 2,7 پايىزىنان 2026 -جىلى - 2,5، ال 2027-جىلى 2,3 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قارىز جۇكتەمەسىن باسقارۋدىڭ تاعى ءبىر ءتاسىلى - قارىزدى قايتا قارجىلاندىرۋ جانە تولەم مەرزىمدەرىن بىركەلكى ءبولۋ. مەملەكەتتىك قارىزدىڭ 4 پايىزى - قىسقا مەرزىمدى، 45 پايىزى - ورتا مەرزىمدى جانە 50 پايىزى - ۇزاق مەرزىمدى قارىزدار.
- سوندىقتان قارىزدىڭ نەگىزگى بولىگى ورتا جانە ۇزاق مەرزىمگە تيەسىلى. بۇل قايتا قارجىلاندىرۋ تاۋەكەلدەرىن، ونىڭ ىشىندە قىسقا مەرزىمدەگى تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك ورگاندار 2027-جىلعا سۇراعان قارجىنىڭ 5 تريلليون تەڭگەسى نەگىزسىز بولعانىن جازعان ەدىك.