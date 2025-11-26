سوڭعى 5 جىلدا ەلىمىزدەن 2,5 مىڭ دارىگەر شەتەلگە جۇمىس ىستەۋگە كەتتى – د س م
استانا. KAZINFORM - سوڭعى 5 جىلدا ەلىمىزدەن 2,5 مىڭ دارىگەر شەتەلگە جۇمىس ىستەۋگە كەتىپ قالدى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ ايتتى.
- مەديتسينا سالاسى ماماندارىن سوققىعا جىعۋ سالدارىنان جۇمىستان شىعۋىنا بايلانىستى ستاتيستيكالىق دەرەك جوق. جالپى، مەديتسينا كادرلارىنىڭ تاپشىلىعىنا قاتىستى ستاتيستيكا بار. بۇگىندە شامامەن 4 مىڭعا جۋىق دارىگەر مەن شامامەن 5 مىڭ ورتا بۋىن مەديتسينا مامانى جەتىسپەيدى. سونىمەن قاتار جالپى مەديتسينا جۇيەسىنەن مامانداردىڭ شەتەلگە كەتىپ جاتقانى بار ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. تەك سوڭعى 5 جىلدىڭ ىشىندە عانا شامامەن 2500 دارىگەر قازاقستاننان باسقا ەلگە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن كەتىپ قالدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتاردىڭ ساۋالىنا وراي.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس وتىرىسىندا دارىگەرلەر مەن جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرىن قورعاۋعا ارنالعان زاڭ جوباسى تالقىلانىپ جاتىر.
تالداۋ بارىسىندا تيمۋر سۇلتانعازيەۆ ەلىمىزدەگى بارلىق جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرى بەينەتىركەگىشپەن قامتاماسىز ەتىلەتىنىن ايتتى.