سوڭعى 20 جىلدا جول اپاتىنان ادام شىعىنى ەكى ەسە تومەندەدى - اقتوتى بورانوۆا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جول-كولىك وقيعالارىنان بولاتىن ادام شىعىنىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بار جانە بۇل باعىتتاعى جۇمىستار جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ رەسمي وكىلى اقتوتى بورانوۆا BIZDIN ORTA پودكاستىندا ايتتى.
اقتوتى بورانوۆانىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى 20 جىلدا ەلدەگى حالىق سانى مەن كولىك سانى ايتارلىقتاي ارتقانىنا قاراماستان، جول- كولىك وقيعالارىنان بولاتىن ادام ءولىمى ەكى ەسەگە تومەندەگەن.
- وسىدان 20 جىل بۇرىن قازاقستان حالقىنىڭ سانى شامامەن 16 ميلليون بولسا، قازىر 20 ميلليوننان استى. سول كەزدە ەلىمىزدە 2,5 ميلليون كولىك تىركەلگەن ەدى، بۇگىندە ولاردىڭ سانى 5,5 ميلليونعا جۋىقتادى. بۇعان قوسا، 500 مىڭعا جۋىق ترانزيتتىك كولىك بار. سول كەزدەردە ادام شىعىنى جىلىنا 4,5 مىڭ بولاتىن. اتقارىلعان جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە قازىر ەكى ەسەگە تومەندەدى. ارينە، قازىرگى تاڭدا دا جىلىنا 2 مىڭنان استام ادام جول-كولىك وقيعالارىنان كوز جۇمادى. دەگەنمەن ادام ءولىمىن ازايتۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسى جىلدان جىلعا بايقالىپ كەلەدى، - دەدى اقتوتى بورانوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا 270 ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك تۋعان.
- جالپى ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، تومەندەۋ ءۇردىسى بايقالادى. الايدا قوعام نازارىن اۋداراتىن جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتتارى اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىن كولەڭكەدە قالدىرىپ جاتادى، - دەدى ول.
ۆەدومستۆو وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋدا نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - قارجىلاندىرۋ.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزىلگەن تالداۋ مەن زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسىندە قاجەتتى ۇسىنىستاردى ەنگىزەدى. كەيىن ولار جوسپارلارعا ەنگىزىلىپ، قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىنە قاراي كەزەڭ- كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلادى. ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن قۇرال ءتيىمدى دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى سپيكەر.
سونداي-اق اقتوتى بورانوۆا بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىنىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ ءمينيستردىڭ باستى تالاپتارىنىڭ ءبىرى - پروفيلاكتيكا، ياعني وقيعا بولعاننان كەيىن ونىڭ سالدارىمەن كۇرەسۋ ەمەس، قاۋىپتىڭ الدىن الۋ. سوندىقتان بالالار اراسىندا ءتۇسىندىرۋ جانە الدىن الۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلىپ كەلەدى، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ايتا كەتەيىك، رەسپۋبليكا جولدارىنداعى جول اپاتتارىنان بولاتىن ءولىم-ءجىتىم 26,8 پايىزعا تومەندەگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ