ستوكگولمدە نوبەل سىيلىعى تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيا استاناسى ستوكگولمدە فيزيكا، مەديتسينا، حيميا، ەكونوميكا جانە ادەبيەت سالاسىنداعى 2025-جىلعى نوبەل سىيلىعىن تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ جازدى انادولى اگەنتتىگى.
ستوكگولم كونسەرت زالىندا (Konsert Huset) وتكەن شاراعا شۆەتسيانىڭ كورولدىك وتباسى مۇشەلەرى، پرەمەر-مينيستر ۋلف كريستەرسسون، مينيسترلەر، پارتيا وكىلدەرى، شەتەلدىك دەلەگاتسيالار، سىيلىق لاۋرەاتتارى جانە كوپتەگەن قوناقتار قاتىستى.
سىيلىقتاردى شۆەتسيا كورولى كارل XVI گۋستاۆ تابىس ەتتى.
لاۋرەاتتار:
فيزيكا سالاسى: دجون كلارك، ميشەل ديەۆورە، دجون مارتينيس
حيميا سالاسى: سۋسۋمۋ كيتاگاۆا، ريچارد روبسون، ومار م. ياگي
مەديتسينا سالاسى: مەري برانكوۋ، فرەد رامسدەلل، شيمون ساكاگۋچي
ەكونوميكا سالاسى: دجوەل موكير، فيليپپ اگيون، پيتەر حاۋيتت
ادەبيەت سالاسى: لاسلو كراسناحوركاي
لاۋرەاتتار ديپلوم، نوبەل مەدالى جانە 11 ميلليون شۆەد كرونى سوماسىنداعى اقشالاي سىيلىق الدى.
كليماتتىق وزگەرىستەرگە قارسى نارازىلىق
كونسەرت زالى الدىندا جينالعان 100 بەلسەندى نوبەل سىيلىعىن قارجىلاندىراتىن كومپانيالار تابيعاتقا جانە ورماندارعا زيان كەلتىرىپ، پايدا تاباتىنىن ايتتى.
بەلسەندىلەر شارا بارىسىندا «الەمىمىزدى لاستاۋىن توقتاتىڭدار» دەگەن ۇران ايتقان.
ماچادو قۇرمەتىنە ءداستۇرلى فاكەل شەرۋى وتكىزىلمەدى
2025-جىلعى بەيبىتشىلىك نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى ماريا كورينا ماچادو راسىمگە كەلە المادى. سول سەبەپتى سىيلىقتى ونىڭ اتىنان قىزى انا كورينا سوسا الدى. ءراسىم نورۆەگيا استاناسى وسلودا ءوتتى.
ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسيالىق ساياسي قايراتكەرى ماچادو يزرايلدىڭ گازاداعى ارەكەتتەرىن قولداعانى ءۇشىن سىنعا ۇشىرادى. سول سەبەپتى نورۆەگيالىق بەيبىتشىلىك كەڭەسى ءداستۇرلى فاكەل شەرۋىن وتكىزبەدى.
كەڭەس مالىمدەمەسىندە ماچادونىڭ «نورۆەگيالىق بەيبىتشىلىك كەڭەسى ءارى وعان مۇشە ۇيىمداردىڭ قۇندىلىعىنا ساي كەلمەيتىنى» ايتىلدى.