ستوماتولوگيالىق ەمنەن كەيىن 9 جاسار بالانىڭ جاق سۇيەگى زاقىمداندى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋدا 9 جاستاعى بالا ءتىسىن ەمدەتكەننەن كەيىن اۋىر اسقىنۋعا ۇشىراعان. بالانىڭ اناسى اقمارال قالجانوۆانىڭ ايتۋىنشا، ەمنەن كەيىن ۇلىنىڭ تومەنگى جاق سۇيەگىنىڭ 60-70 پايىزى زاقىمدانعان.
اقمارال قالجانوۆانىڭ سوزىنشە، 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىندا ول ۇلىن پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ ءۇشىن وبلىستىق ستوماتولوگيالىق ورتالىققا اپارعان. اناسىنىڭ ايتۋىنشا، بالانى الدىن الا رەنتگەن تەكسەرۋىنەن وتكىزبەي، انەستەزيامەن ءتىس ەمدەۋگە جىبەرگەن. پروتسەدۋرادان كەيىن ءتىس جابىلماي، كەلەسى قابىلداۋ ەكى اپتادان كەيىنگە قالعان. كەيىن بالانىڭ تىسىنە بىرنەشە رەت مىشياك پاستاسى سالىنعان. وسىدان سوڭ جەتكىنشەكتىڭ ءتىسى قاتتى اۋىرىپ، بەتى ىسىنگەن.
كەيىن بالانىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاپ، ءىرىڭدى-قابىنۋ پروتسەسى باستالعان. استانادا وعان تومەنگى جاق سۇيەگىنىڭ وستەوميەليتى جانە سۇيەك سەكۆەسترى دياگنوز قويىلعان. ەكى رەت وپەراتسيا جاسالىپ، زاقىمدانعان سۇيەك ءتىنىنىڭ شامامەن 15 گرامى الىنعان.
قازىر بالا تاماقتى قالىپتى شايناي المايدى، تەك ۇساقتالعان تاعاممەن قورەكتەنەدى. اناسىنىڭ ايتۋىنشا، جاق سۇيەگىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋ وپەراتسياسىن بالا ەسەيگەن كەزدە عانا جاساۋعا بولادى.
وسى وقيعاعا قاتىستى ماڭعىستاۋ وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى ىشكى قىزمەتتىك تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ستوماتولوگقا سوگىس جاريالانعانىن حابارلادى.
الايدا بالانىڭ اناسى بۇل شەشىممەن كەلىسپەي، پوليتسيا دەپارتامەنتىنە ارىز بەرگەن.
ماڭعىستاۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن جەتكىزدى.