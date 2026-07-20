ستۋدەنتتەر جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - جوبا جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ءپانارالىق بايلانىستى كۇشەيتۋگە، ينتەراكتيۆتى ءبىلىم بەرۋ كونتەنتىن قالىپتاستىرۋعا جانە وقۋ ناتيجەلەرىن باعالاۋ ۇدەرىسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
اباي ۋنيۆەرسيتەتىندە «AI- Sana» باعدارلاماسى اياسىندا ستۋدەنتتەردىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى قۇزىرەتتەرىن دامىتۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. باعدارلاما ءبىلىم الۋشىلاردىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالاردى مەڭگەرۋىنە، جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىندە ءتيىمدى قولدانۋىنا جانە يننوۆاتسيالىق جوبالار ازىرلەۋىنە باعىتتالعان.
«AI- Sana» ءبىلىم بەرۋ كۋرسىنا قاتىسۋعا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ 2173 ءبىلىم الۋشىسى ءوتىنىم بەرگەن. ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە جوباعا 979 ستۋدەنت قاتىسىپ، قازىرگى تاڭدا ولاردىڭ 240 ى قارقىندى وقىتۋ كەزەڭىن تولىق اياقتادى.
تەوريالىق ءبىلىمىن پراكتيكامەن ۇشتاستىرعان ستۋدەنتتەر جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە ازىرلەگەن العاشقى سيفرلىق جوبالارىن ءساتتى قورعادى. ولاردىڭ ءبىرى - ماتەماتيكا، فيزيكا جانە ينفورماتيكا فاكۋلتەتىنىڭ ستۋدەنتى نۇراي مايلىباي. ول وقۋ ۇدەرىسىنە جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرىن ەنگىزۋگە باعىتتالعان «زەردە AI» پلاتفورماسىن ۇسىندى. جوبا وقۋشىلاردىڭ قاتەلەرىن قىسقا ۋاقىتتا انىقتاپ، ولاردىڭ ءبىلىم دەڭگەيىنە سايكەس جەكە تاپسىرمالار ازىرلەۋ مۇمكىندىگىمەن ەرەكشەلەنەدى.
- بۇل باعدارلاما ارقىلى ءبىز، ەڭ الدىمەن، ۋاقىتتى ءتيىمدى پايدالانۋدى ۇيرەندىك. مەن ازىرلەگەن ادىستەمە ءار وقۋشىنىڭ قاتەلىگىن بىرنەشە سەكۋند ىشىندە انىقتاپ، ءبىلىمىن جەتىلدىرۋگە ارنالعان جەكە تاپسىرمالار ۇسىنادى. مۇنداي ءتاسىل مۇعالىمدەردىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىن جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەيدى نۇراي مايلىباي.
باعدارلاماعا قاتىسۋشى جايدارى نىعمەتحانوۆا «SmartSana» جوباسىن ازىرلەدى. جوبا جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ءپانارالىق بايلانىستى كۇشەيتۋگە، ينتەراكتيۆتى ءبىلىم بەرۋ كونتەنتىن قالىپتاستىرۋعا جانە وقۋ ناتيجەلەرىن باعالاۋ ۇدەرىسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قاتار جوبا اياسىندا كورنەكى ماتەريالداردى جەدەل ازىرلەۋ جانە مۇعالىم مەن وقۋشى اراسىنداعى كەرى بايلانىستى جاقسارتۋ تەتىكتەرى ۇسىنىلدى.
- «AI- Sana» كۋرسى بىزگە ۇلكەن شىعارماشىلىق مۇمكىندىك بەردى. زاماناۋي قۇرالداردى پايدالانا وتىرىپ، مۇعالىم مەن وقۋشى اراسىنداعى ءوزارا بايلانىستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە باعىتتالعان شەشىم ازىرلەدىم. باعدارلاما ءبىلىم الۋشىلاردىڭ ناتيجەلەرىن تالداۋعا جانە ولاردىڭ دامۋ ديناميكاسىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى جايدارى نىعمەتحانوۆا.
اباي ۋنيۆەرسيتەتى ءبىلىم الۋشىلاردىڭ سيفرلىق قۇزىرەتتەرىن دامىتۋعا جانە ولاردى جاڭا تەحنولوگيالاردى ءتيىمدى قولدانا الاتىن ماماندار رەتىندە قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرەدى. قازىرگى كەزەڭدە پەداگوگ تەك كاسىبي بىلىممەن شەكتەلمەي، جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن وقۋ ۇدەرىسىنە كىرىكتىرە ءبىلۋى ماڭىزدى. «AI- Sana» باعدارلاماسى ستۋدەنتتەردىڭ تەحنولوگيالىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرىپ، يننوۆاتسيالىق ويلاۋ قابىلەتىن دامىتۋعا جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاڭا تاسىلدەر ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.