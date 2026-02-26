ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:57, 26 - اقپان 2026 | GMT +5

    «ستراندجا» كۋبوگىنا بارعان ەكى قازاقستاندىق بوكسشى ءبىر-بىرىمەن جۇدىرىقتاسۋدان باس تارتتى

    استانا. KAZINFORM - بولگاريا استاناسى سوفيادا ءوتىپ جاتقان 77-حالىقارالىق «ستراندجا» تۋرنيرىندە قازاقستاندىق بوكسشىلار نۇرلان جانە دانيال ساپارباي (90+ كەلى) ءوزارا جەكپە-جەك وتكىزۋدەن باس تارتتى.

    ا
    Әлеуметтік желі

    قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، دانيال ساپارباي شارشى الاڭعا شىعۋدان باس تارتقان. سونىڭ ناتيجەسىندە نۇرلان ساپارباي اۆتوماتتى تۇردە جارىستىڭ شيرەك فينالىنا جولداما الدى. ال دانيال تۋرنيردەگى ونەرىن اياقتادى.

    اعايىندى ەكى جىگىت بۇعان دەيىن ەل ىشىندەگى جارىستاردا دا ءبىر-بىرىمەن بوكستاسۋدان باس تارتقان.

    ايتا كەتەيىك، «ستراندجا» كۋبوگى اۋەسقوي بوكس الەمىندەگى ەڭ بەدەلدى دودالاردىڭ ءبىرى سانالادى جانە ونى بەيرەسمي تۇردە «كىشى الەم چەمپيوناتى» دەپ اتايدى. بيىلعى جارىس 1-ناۋرىز كۇنى اياقتالادى.

    بۇل تۋرنيرگە قازاقستان قۇراماسى ساپىنان 39 سپورتشى قاتىسۋدا: ولاردىڭ 19 ى ەرلەر، 20 سى ايەلدەر قۇراماسىندا.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار