«ستراندجا» كۋبوگىنا بارعان ەكى قازاقستاندىق بوكسشى ءبىر-بىرىمەن جۇدىرىقتاسۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - بولگاريا استاناسى سوفيادا ءوتىپ جاتقان 77-حالىقارالىق «ستراندجا» تۋرنيرىندە قازاقستاندىق بوكسشىلار نۇرلان جانە دانيال ساپارباي (90+ كەلى) ءوزارا جەكپە-جەك وتكىزۋدەن باس تارتتى.
قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، دانيال ساپارباي شارشى الاڭعا شىعۋدان باس تارتقان. سونىڭ ناتيجەسىندە نۇرلان ساپارباي اۆتوماتتى تۇردە جارىستىڭ شيرەك فينالىنا جولداما الدى. ال دانيال تۋرنيردەگى ونەرىن اياقتادى.
اعايىندى ەكى جىگىت بۇعان دەيىن ەل ىشىندەگى جارىستاردا دا ءبىر-بىرىمەن بوكستاسۋدان باس تارتقان.
ايتا كەتەيىك، «ستراندجا» كۋبوگى اۋەسقوي بوكس الەمىندەگى ەڭ بەدەلدى دودالاردىڭ ءبىرى سانالادى جانە ونى بەيرەسمي تۇردە «كىشى الەم چەمپيوناتى» دەپ اتايدى. بيىلعى جارىس 1-ناۋرىز كۇنى اياقتالادى.
بۇل تۋرنيرگە قازاقستان قۇراماسى ساپىنان 39 سپورتشى قاتىسۋدا: ولاردىڭ 19 ى ەرلەر، 20 سى ايەلدەر قۇراماسىندا.