12:23, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن 5 مىڭنان استام ازامات العان
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 5201 ادام رەفەرەندۋم كۇنى تىركەلگەن مەكەنجايىنان باسقا وڭىردە داۋىس بەرەدى. بۇل جونىندە ق ر ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى مالىمدەدى.
- ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگى الماتى، پاۆلودار، باتىس قازاقستان، اتىراۋ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا كوپ الىنعان. الايدا بۇل سان ءالى دە وسەدى. ويتكەنى، اتالعان قۇجاتتى 14-ناۋرىز ساعات 18:00-گە دەيىن الۋعا مۇمكىندىك بار، - دەدى ق ر ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ازامات ايماناقۇموۆ.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان %1 ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق. ارتىق بيۋللەتەندەر ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن العاندار مەن ۋچاسكەگە 1 تاۋلىككە تىركەلگەندەر ءۇشىن قاراستىرىلعان.