ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:23, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن 5 مىڭنان استام ازامات العان

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 5201 ادام رەفەرەندۋم كۇنى تىركەلگەن مەكەنجايىنان باسقا وڭىردە داۋىس بەرەدى. بۇل جونىندە ق ر ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى مالىمدەدى.

    референдум
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    - ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگى الماتى، پاۆلودار، باتىس قازاقستان، اتىراۋ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا كوپ الىنعان. الايدا بۇل سان ءالى دە وسەدى. ويتكەنى، اتالعان قۇجاتتى 14-ناۋرىز ساعات 18:00-گە دەيىن الۋعا مۇمكىندىك بار، - دەدى ق ر ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ازامات ايماناقۇموۆ.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان %1 ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق. ارتىق بيۋللەتەندەر ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن العاندار مەن ۋچاسكەگە 1 تاۋلىككە تىركەلگەندەر ءۇشىن قاراستىرىلعان.

     

    تەگ:
    قوعام كونستيتۋتسيالىق رەفورما رەفەرەندۋم
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار