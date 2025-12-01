سۆەتلانا ايتبايەۆا ديماشتىڭ بولاشاق جارىنا قاتىستى ويىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - ءانشى، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى سۆەتلانا ايتبايەۆا Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «بۇگىن.live» باعدارلاماسىندا ديماشتىڭ بولاشاق جارىنا قويار تالابىن ورتاعا سالدى.
«بالاسىن اياقتاندىرۋ كەز كەلگەن اتا-انانىڭ ارمانى عوي. ءساتى تۇسكەن كۇنى ۇيلەنەدى دەپ كۇتىپ ءجۇرمىز. ازىرگە ديماشتىڭ بىرنەشە جوسپارلانعان كونسەرتى بار. قازىر كۇنتىزبەسى تىعىز، كونسەرتتەرىنە دايىندالىپ، جۇگىرىپ ءجۇر. قازاق «ماڭدايعا جازىلعاننان اسىپ كەتە المايسىڭ» دەپ ايتادى عوي. ماڭدايعا جازىلعان جاقسىلىق بار دەپ ۇمىتتەنەمىز»، - دەدى ءانشى.
سۆەتلانا ايتبايەۆا ديماشتىڭ بولاشاق جارىنا قاتاڭ تالاپ قويمايتىنىن، بالاسىنىڭ تاڭداۋىنا تولىق سەنەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«قاتاڭ تالاپ قويمايمىز. كىم بولسا دا بۇيىرعانى. قۇشاق جايا قارسى الامىز. ارينە، جاقسى كەڭەستەرىمىزدى ايتۋعا تىرىسامىز. ءوزىمىزدىڭ اۋلەتىمىزدەگى ادەمى قاعيدالارعا باۋليتىنىمىز راس»، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ بەلگىسىز بويجەتكەندى ءسۇيىپ تۇرعان سۋرەتى الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ كەتكەن بولاتىن.