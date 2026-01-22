ستۋدەنتتەردىڭ ستيپەندياسى قانشا مىڭ تەڭگەگە ءوستى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گۇلجان جاراسوۆانىڭ ايتۋىنشا، 2020-جىلدان بەرى ەلىمىزدە ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى جىل سايىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ءوسىپ كەلەدى، دەپ حابارلادى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا بۇگىنگى كۇنى شاكىرتاقى مولشەرى ەكى ەسەگە ارتقان. ال بيىلعى وقۋ جىلىندا ستۋدەنتتەر وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شاكىرتاقىنى 20 پايىزعا جوعارى كولەمدە الا باستادى.
قازىرگى تاڭدا باكالاۆريات ستۋدەنتتەرىنە تولەنەتىن شاكىرتاقى مولشەرى 52 مىڭ تەڭگەدەن اسادى. ال مەديتسينا جانە پەداگوگيكا ماماندىقتارى بويىنشا ءبىلىم الاتىن ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى 84 مىڭ تەڭگەگە جەتكەن، - دەدى گۇلجان جاراسوۆا و ك ق الاڭىندا وتكەن بريفينگتە.
سونىمەن قاتار ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋراداعى شاكىرتاقى كولەمى دە ۇلعايتىلعان. اتاپ ايتقاندا، ماگيسترانتتارعا تولەنەتىن شاكىرتاقى 117 مىڭ تەڭگەدەن اسادى. ال دوكتورانتتار 230 مىڭنان 260 مىڭ تەڭگەگە دەيىن شاكىرتاقى الادى.