ستۋدەنتتەر تۇيە سۇتىنەن يوگۋرت پەن بالمۇزداق ازىرلەپ ءجۇر
استانا. قازاقپارات - باتىس قازاقستان وبلىسىندا ستۋدەنتتەر تۇيە سۇتىنەن ەكولوگيالىق تازا يوگۋرت پەن بالمۇزداق وندىرۋدە. جاڭادان اشىلعان زەرتحانادا جاستار شيكىزاتتىڭ ساپاسىن تەكسەرىپ، اشىتقىنى باقىلاپ، قوسپاسىز ءارى كونسەرۆانتسىز ءونىم ازىرلەيدى. جوباعا پاتەنت تە بەرىلگەن. ەندى ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى 24.kz ارناسى.
زەرتحانادا تولىققاندى وندىرىستىك جاعداي جاسالعان: زالالسىزداندىرىلعان بولمە، توڭازىتقىش كامەرالار جانە زاماناۋي قۇرال-جابدىقتار ورناتىلعان. ۇدەرىستى ماگيسترانت ءساندى عيلمان قاداعالايدى. ول قۇرامىندا پروبيوتيكتەردىڭ جوعارى مولشەرى بار ەرەكشە اشىتقى ازىرلەۋگە قاتىسقان. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ميكروورگانيزمدەر ءونىمنىڭ قۇندىلىعىن جانە قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرادى.
يوگۋرت تەرموستات ادىسىمەن دايىندالادى. «گرەك يوگۋرتىنا» ۇقساس بولعانىمەن، باستى ايىرماشىلىعى - تۇيە سۇتىندەگى تابيعي مايدىڭ تولىق ساقتالۋى.
ستۋدەنتتەر تۇيە سۇتىنەن بالمۇزداق تا جاساپ ءجۇر. شيكىزاتتى جەرگىلىكتى فەرمەرلەر جەتكىزەدى، ال زەرتحانادا ول مۇقيات تەكسەرىلەدى. بالمۇزداق ارنايى قوندىرعىدا وزدەرىنىڭ رەتسەپتىمەن ازىرلەنەدى. بۇل ءونىم دە پاتەنتتەلگەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا بالمۇزداقتىڭ قۇرامىندا دارۋمەندەر كوپ، ال قانت مولشەرى ايتارلىقتاي از.
جاقىن ۋاقىتتا جاڭا ءونىم دۇكەن سورەلەرىنەن ورىن الۋى مۇمكىن. قازىر ستۋدەنتتەر تەحنولوگيانى جەتىلدىرىپ، شيكىزات بازاسىن كەڭەيتۋدى كوزدەۋدە. وڭىردە تۇيە شارۋاشىلىعى از بولعانىمەن، جاس عالىمدار جەرگىلىكتى وندىرۋشىلەرمەن بىرلەسىپ، جوبانى دامىتۋعا نيەتتى.