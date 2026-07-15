ەسەنتاي وزەنىنەن مۇناي ونىمدەرىنىڭ ارتىق مولشەرى انىقتالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى بويىنشا ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى دىنمۇحامەد لەسبەكوۆ 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتى جىلدىعىنداعى قورشاعان ورتا جاعدايىنا جۇرگىزىلگەن زەرتحانالىق-تالدامالىق باقىلاۋدىڭ ناتيجەلەرىن تانىستىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەسەپتى كەزەڭدە الماتىدا اتموسفەرالىق اۋانىڭ جانە سۋ نىساندارىنىڭ جوعارى ءارى توتەنشە جوعارى دەڭگەيدە لاستانۋ دەرەكتەرى تىركەلمەگەن.
دەپارتامەنت ماماندارى قالاداعى ءتۇرلى نىسانداردا اۋا، سۋ، توپىراق جانە وندىرىستىك شىعارىندىلارعا زەرتحانالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزدى.
- زەرتحانالىق باقىلاۋ قورشاعان ورتا جاعدايىن وبەكتيۆتى باعالاۋعا جانە ەكولوگيالىق تالاپتاردىڭ بۇزىلۋىنا دەر كەزىندە دەن قويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دىنمۇحامەد لەسبەكوۆ.
اۆتوكولىك شىعارىندىلارىن باقىلاۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. وسى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا 446 ديزەلدى اۆتوكولىككە اسپاپتىق باقىلاۋ جۇرگىزىلىپ، ونىڭ 71 نەن شىعارىندىلاردىڭ بەلگىلەنگەن نورماتيۆتەردەن اسىپ كەتكەنى انىقتالدى. قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى اكىمشىلىك شارالار قابىلدانىپ، سالىنعان ايىپپۇلداردىڭ جالپى سوماسى 32,6 ميلليون تەڭگەدەن استى.
سونىمەن قاتار ماماندار ەسەنتاي، ۇلكەن الماتى، كىشى الماتى، اقساي، باسقاراسۋ وزەندەرى مەن سايران كولىنىڭ ەكولوگيالىق جاي-كۇيىن تەكسەردى. زەرتتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا مۇناي ونىمدەرىنىڭ مولشەرى بەلگىلەنگەن نورمادان جوعارى بولۋى تەك ەسەنتاي وزەنىندە انىقتالدى. ال قالعان باقىلاۋ نۇكتەلەرىندە نورماتيۆتەن اسۋ دەرەكتەرى تىركەلمەگەن.
توپىراق سىنامالارىن تالداۋ ناتيجەلەرى دە لاستاۋشى زاتتاردىڭ شەكتى رۇقسات ەتىلگەن كونتسەنتراتسياسىنان اسىپ كەتۋ فاكتىلەرىن كورسەتكەن جوق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ەكولوگيالىق تالاپتاردى بۇزعان 200 كولىك انىقتالعانىن جازعانبىز.