ستاتيستيكا: قازاقستانداعى ءار ەكىنشى ايەل - كاسىپكەر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ايەلدەردىڭ سانى 10 ميلليوننان اسادى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدە 10488074 ايەل بار.
بۇل - قازاقستان حالقىنىڭ شامامەن جارتىسى. دەمەك، قوعامداعى دەموگرافيالىق احۋالدان باستاپ، ەكونوميكا مەن كاسىپكەرلىككە دەيىنگى كوپتەگەن سالانىڭ دامۋىنا ايەلدەردىڭ قوسىپ وتىرعان ۇلەسى زور.
قازاقستانداعى ايەلدەردىڭ جاس شاماسى
ستاتيستيكا ايەلدەردىڭ جاس قۇرىلىمى قوعامنىڭ دەموگرافيالىق بەينەسىن ايقىن كورسەتەتىنىن اڭعارتادى. قازاقستانداعى ايەلدەردىڭ 29,1 پايىزى - 0-15 جاس ارالىعىنداعى قىز بالالار. ال 16-60 جاس ارالىعىنداعى ەڭبەككە قابىلەتتى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 55,5 پايىزدى قۇرايدى. 61 جاستان اسقان ايەلدەر - 15,4 پايىز.
جالپى العاندا، ەلىمىزدەگى ايەلدەردىڭ ورتاشا جاسى - 34,1 جاس. بۇل قازاقستان قوعامىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە جاس ەكەنىن كورسەتەدى.
ايەلدەر ەڭ كوپ تۇراتىن وڭىرلەر
ەلىمىزدە ايەلدەر سانى ەڭ كوپ تىركەلگەن وڭىرلەر دە بەلگىلى بولدى. ءبىرىنشى ورىندا - الماتى قالاسى. مۇندا 1,2 ميلليون ايەل تۇرادى.
ودان كەيىنگى ورىندا تۇركىستان وبلىسى، بۇل وڭىردە 1 ميلليونعا جۋىق ايەل بار.
ال ەلوردا - استانا قالاسىندا 803,5 مىڭ ايەل، ال الماتى وبلىسىندا 778,5 مىڭ ايەل تۇرادى. بۇل وڭىرلەر حالىق سانى جاعىنان دا، ەكونوميكالىق بەلسەندىلىگى جاعىنان دا الدىڭعى قاتاردا.
قازاقستاندا قانشا ايەل جۇمىس ىستەيدى؟
قازاقستاندا جۇمىسپەن قامتىلعان ايەلدەردىڭ سانى شامامەن 4,4 ميلليون ادام. بۇل جالپى جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ 48 پايىزىن قۇرايدى.
جالدامالى قىزمەتكەرلەر اراسىندا ايەلدەردىڭ ۇلەسى 50 پايىزعا جۋىق. ال ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار اراسىندا 45 پايىز. بۇل ايەلدەردىڭ ەڭبەك نارىعىنداعى بەلسەندىلىگى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
ايەلدەر قاي سالالاردا كوپ جۇمىس ىستەيدى؟
ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، قازاقستاندىق ايەلدەر كوبىنە الەۋمەتتىك ماڭىزى جوعارى سالالاردا ەڭبەك ەتەدى.
ەڭ كوپ ايەلدەر جۇمىس ىستەيتىن سالالار:
ءبىلىم بەرۋ - 20 پايىز
ساۋدا - 19 پايىز
دەنساۋلىق ساقتاۋ - 10 پايىز
بۇل - قوعامنىڭ ماڭىزدى سالالارىنىڭ باسىم بولىگىندە ايەلدەردىڭ ەڭبەگى ايرىقشا ەكەنىن كورسەتەدى.
قازاقستانداعى ءار ەكىنشى كاسىپكەر - ايەل
كاسىپكەرلىك سالاسىندا دا ايەلدەردىڭ بەلسەندىلىگى ارتىپ كەلەدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، جەكە كاسىپكەرلەردىڭ 50,8 پايىزى - ايەلدەر.
ياعني قازاقستاندا تىركەلگەن ءار ەكىنشى كاسىپكەر - ايەل. ولار ساۋدا، قىزمەت كورسەتۋ، ءبىلىم بەرۋ، شاعىن ءوندىرىس جانە كرەاتيۆ يندۋستريا سياقتى ءتۇرلى باعىتتا جۇمىس ىستەپ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشىپ وتىر.
ەڭ بەلسەندى جاس - 35 پەن 44 جاس ارالىعى
جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەردىڭ اراسىندا 35-44 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەر باسىم. بۇل ساناتتا 1,3 ميلليون ايەل ەڭبەك ەتەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاس - كاسىبي تاجىريبە جيناقتالىپ، مانساپتاعى ەڭ بەلسەندى كەزەڭ سانالاتىن ۋاقىت.
الەمدەگى ايەلدەر سانى قانشا؟
ب ۇ ۇ دەرەكتەرىنە سايكەس، بۇگىندە جەر شارىندا 4 ميللياردقا جۋىق ايەل ءومىر سۇرەدى. بۇل - الەم حالقىنىڭ شامامەن 49-50 پايىزى.
كەيىنگى جىلدارى ايەلدەر ساياساتتا، عىلىمدا، تەحنولوگيادا جانە بيزنەستە بەلسەندى بولا باستادى. قازاقستاندا دا بۇل ءۇردىس بايقالادى. اسىرەسە IT، كاسىپكەرلىك جانە شىعارماشىلىق يندۋستريادا ايەلدەردىڭ ۇلەسى ارتىپ كەلەدى.
ءبىر سوزبەن ايتقاندا، بۇگىنگى قازاقستاندىق ايەل - تەك وتباسىنىڭ عانا ەمەس، ەل ەكونوميكاسى مەن قوعامىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسىپ وتىرعان ماڭىزدى كۇش.