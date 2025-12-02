ستارمەر: قىتاي – ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ توندىرەتىن ەل
استانا. KAZINFORM – ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر قىتايدى كورولدىكتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە ناقتى قاۋىپ توندىرەتىن مەملەكەت دەپ اتاپ، سونىمەن بىرگە پەكينمەن ىنتىماقتاستىقتى قولدايتىنىن دا مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ت ا س س جازدى.
«ءيا، بۇل – ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە شىنايى قاۋىپ توندىرەتىن ەل»، دەدى بريتان ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى لوندوندا ۇيىمداستىرىلعان ءداستۇرلى بانكەتتە.
سونىمەن قاتار ستارمەر لوندون مەن پەكين اراسىنداعى بەرىك قاتىناستاردىڭ بولماۋىن سىنعا الدى.
«ۋاقىتى كەلدى: بىزگە بايىپتى كوزقاراس قاجەت. «التىن ءداۋىر» نەمەسە «مۇز ءداۋىرى» سياقتى جەڭىلدەتىلگەن ەكىۇداي ۇستانىمنان باس تارتۋ كەرەك. ەل وزىن قورعاي وتىرىپ، باسقا مەملەكەتپەن جۇمىس ىستەپ، ساۋدا جۇرگىزە الاتىنى - ايقىن فاكت»، دەدى پرەمەر-مينيستر.
«ءبىزدىڭ جاۋابىمىز قورقىنىشپەن ايقىندالمايدى جانە يلليۋزيالارمەن جۇمسارمايدى. ول كۇشكە، ايقىندىققا جانە بايىپتى رەاليزمگە نەگىزدەلەدى»، دەپ ۋادە بەردى ستارمەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، پەكينمەن ىنتىماقتاستىققا قاراماستان، ۇلىبريتانيا قىتاي تاراپىنان جاسالۋى مۇمكىن تىڭشىلىق ارەكەتتەرىن جانە زاڭسىز كيبەرقىزمەتتى توقتاتادى، رەسەيمەن جۇمىس ىستەيتىن قىتايلىق مۇناي-گاز كومپانيالارىنا سانكسيالار ەنگىزەدى جانە ادام قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋىن اشكەرەلەيدى.
بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيانىڭ مي-5 قارسى بارلاۋ قىزمەتى قاۋىمدار پالاتاسى مەن لوردتار پالاتاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە ەسكەرتۋ جولداعان. وندا قىتايدىڭ مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى بريتان پارلامەنتتىك قاۋىمداستىعىنداعى جەكەلەگەن تۇلعالارمەن بەلسەندى جۇمىس ىستەيتىنى ايتىلعان. ماقسات - اقپارات جيناۋ جانە «كاسىبي الەۋمەتتىك جەلىلەردى، رەكرۋتەرلىك اگەنتتىكتەردى جانە ءوز اتىنان ارەكەت ەتەتىن كونسۋلتانتتاردى پايدالانۋ ارقىلى» ۇزاق مەرزىمدى بايلانىستاردىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرۋ.
بەيجىڭ بۇل ايىپتاۋلاردى «تازا ويدان شىعارىلعان جانە ارام نيەتتى جالا» دەپ اتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيا قىتايمەن قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋدىڭ جولىن ىزدەپ وتىرعانىن جازدىق.