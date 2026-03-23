ستارمەر مەن ترامپ ورمۋز بۇعازىن اشۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن مويىندادى
استانا. KAZINFORM - ۇلىبريتانيا پرەمەر- ءمينيسترى كير ستارمەر ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن ورمۋز بۇعازىن كەمە قاتىناسى ءۇشىن اشۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- كوشباسشىلار تاياۋ شىعىستاعى قازىرگى جاعدايدى، اتاپ ايتقاندا، الەمدىك كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن ورمۋز بۇعازىن اشۋ قاجەتتىگىن تالقىلادى، - دەلىنگەن ۇلى بريتانيا پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسى تاراتقان اق ۇيمەن جەكسەنبىلىك تەلەفون اڭگىمەسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كومميۋنيكەدە.
ولار ورمۋز بۇعازىن اشۋ جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق نارىقتاعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى دەگەن پىكىرگە كەلدى.
28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستادى. سوققىلار ءىرى قالالارعا، سونىڭ ىشىندە تەگەرانعا جاسالدى. يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى (ك س ي ر) اۋقىمدى جاۋاپ وپەراتسياسىن باستاپ، يزرايلگە شابۋىل جاسادى. سونداي-اق ا ق ش- تىڭ باحرەين، يوردانيا، قاتار، كۋۆەيت، ءب ا ا جانە ساۋد ارابياسىنداعى نىساندارىنا سوققى بەرىلدى. 11- ناۋرىزدا يران قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق شتابى «حاتام ءال- انبيا» وكىلى يران ا ق ش پەن ونىڭ وداقتاستارىنا قاتىسى بار مۇناي جۇكتەرىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتكىزۋگە جول بەرمەيتىنىن مالىمدەدى. 15- ناۋرىزدا ول تەگەران قارسىلاسىن تىزە بۇكتىرۋ ءۇشىن كەز كەلگەن ءادىستى، سونىڭ ىشىندە ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قوزعالىسىن باقىلاۋدى قولداناتىنىن ايتتى.
2026 -جىلعى مامىر ايىندا جەتكىزىلەتىن Brent ماركالى مۇناي فيۋچەرسىنىڭ باعاسى جۇما كۇنى لوندونداعى ICE بيرجاسىندا باررەلىنە 110 دوللاردان استى. بۇعان دەيىن امەريكالىق Goldman Sachs بانكى جەتكىزىلىمدەگى ىركىلىستەر ۇزاققا سوزىلسا، مۇناي باعاسى 2008-جىلى تىركەلگەن تاريحي ماكسيمۋم - شامامەن باررەلىنە 147 دوللاردان دا اسىپ كەتۋى مۇمكىن ەكەنىن بولجاعان.