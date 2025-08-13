Starlink قازاقستاندا رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - 13- تامىزدان باستاپ Starlink كومپانياسى قازاقستان اۋماعىندا رەسمي تۇردە سپۋتنيكتىك ينتەرنەت قىزمەتىن ۇسىنا باستادى.
ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەندى ەلىمىزدىڭ تۇرعىندارى SpaceX كومپانياسىنا تيەسىلى تومەن وربيتالىق سپۋتنيكتەر جەلىسى ارقىلى جوعارى جىلدامدىقتى جانە سەنىمدى ينتەرنەتكە قوسىلا الادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلعى 12- ماۋسىمدا ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى مەن Starlink كومپانياسى قىزمەت كورسەتۋ كەزىندە قازاقستان زاڭناماسىن ساقتاۋدى مىندەتتەيتىن كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن.
Starlink تەحنولوگياسى شالعاي جانە قولجەتىمدىك تومەن وڭىرلەردە دە تۇراقتى قوسىلىمدى قامتاماسىز ەتىپ، حالىققا زاماناۋي سيفرلىق سەرۆيستەردى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
نەگىزگى تاريفتەر، قوسىلۋ شارتتارى جانە قوسىمشا اقپارات SpaceX كومپانياسىنىڭ رەسمي سايتىندا قولجەتىمدى.