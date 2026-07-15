ستامبۇل سوتى بينيامين نەتانياحۋدى قاماۋعا الۋعا حالىقارالىق وردەر شىعاردى
استانا. KAZINFORM – ستامبۇلدىڭ جوعارى قىلمىستىق سوتى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدى قاماۋعا الۋعا حالىقارالىق وردەر بەردى، دەپ حابارلايدى Daily News.
بۇعان يزرايل اسكەري كۇشتەرىنىڭ گازا سەكتورىنا باعىت العان Sumud گۋمانيتارلىق كەمەسىن توقتاتۋى سەبەپ بولعان. كەمە بورتىندا تۇركيا ازاماتتارى بولعان.
پروكۋراتۋرا نەتانياحۋ مەن يزرايلدىڭ باسقا دا جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىن گەنوتسيد، ادامزاتقا قارسى قىلمىستار، ازاپتاۋ جانە قاساقانا دەنە جاراقاتىن سالۋ بويىنشا ايىپتاپ وتىر. سونىمەن قاتار ولارعا قاراقشىلىق، مۇلىكتى جويۋ، كەمەلەردى زاڭسىز ۇستاۋ جانە بوستاندىقتان ايىرۋ باپتارى تاعىلعان. پروكۋرورلار قاتاڭ رەجيمدەگى ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تالاپ ەتۋدە.
بۇل ستامبۇل تاراپىنان بەرىلگەن العاشقى وردەر ەمەس. 2025-جىلدىڭ قاراشاسىندا دا سوت نەتانياحۋ مەن ونداعان شەنەۋنىككە قاتىستى الدىن الا قاماۋعا الۋ وردەرىن شىعارعان. ول كەزدە دە سەبەپ رەتىندە فلوتيلياعا قارسى ارەكەتتەر مەن يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنداعى اسكەري وپەراتسياسى اتالعان.
2026-جىلدىڭ ساۋىرىندە ستامبۇل پروكۋراتۋراسى ايىپتاۋ اكتىسىن دايىنداۋدى اياقتادى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ءىس بويىنشا تۇركيا سوتىنىڭ حالىقارالىق تەڭىز قۇقىعىنا سايكەس يۋريسديكتسياسى بار.