ەستۋ قابىلەتىندەگى اقاۋدى ەرتە انىقتايتىن ەلىمىزدەگى العاشقى ورتالىق اشىلدى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىنداعى №5 قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانادا قازاقستانداعى العاشقى اۋديولوگيالىق سكرينينگتى سۇيەمەلدەۋ بويىنشا ترەكينگ-ورتالىق اشىلىپ، ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان پاتسيەنتتەردىڭ ءبىرىڭعاي تىركەلىمىن ەنگىزۋگە باستاۋ بەرىلدى.
ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل جوبالار سۋردولوگيا بويىنشا قۇزىرەت ورتالىعىنىڭ بازاسىندا جۇزەگە اسىرىلۋ ۇستىندە. جۇيە «مەن ەستيمىن» پيلوتتىق جوباسى شەڭبەرىندە ءساتتى سىناقتان ءوتتى. جوبا الماتىنىڭ ءۇش پەرزەنتحاناسىن، ءۇش مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك ۇيىمىن جانە ەكى سۋردولوگيالىق كابينەتىن قامتىدى. الىنعان ناتيجەلەر جوبانىڭ تيىمدىلىگىن جانە ونى كەڭ كولەمدە ەنگىزۋدىڭ قاجەتتىلىگىن دالەلدەدى.
- ترەكينگ-ورتالىقتىڭ اشىلۋىمەن ءبىز كەزەڭ-كەزەڭىمەن الماتىداعى بارلىق پەرزەنتحانالار مەن مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك ۇيىمدارىن وسى جۇيەگە قوسامىز. بۇل ەستۋ قابىلەتىنىڭ بۇزىلۋىن ەرتە انىقتاۋ جانە بالالاردى سۇيەمەلدەۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعىتىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى ورتالىقتىڭ اشىلۋىندا الماتى قالاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى مارات پاشيموۆ.
«مەن ەستيمىن» جوباسى بالانى اۋديولوگيالىق سكرينينگتەن باستاپ دياگنوستيكا، ەمدەۋ، ەستۋ اپپاراتتارىمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە وڭالتۋعا دەيىنگى بارلىق كەزەڭدە سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەدى. جوبانىڭ نەگىزگى بۋىنى - ترەكينگ-ورتالىق. ول ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە سكرينينگ ناتيجەلەرىن الىپ، «جاسىل ءدالىز» قاعيداتى بويىنشا تەكسەرۋدى ۇيىمداستىرادى جانە ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالاردى ۇزدىكسىز سۇيەمەلدەيدى.
جۇيەنىڭ تيىمدىلىگى قازىردىڭ وزىندە دالەلدەندى: 2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى 11 بالانىڭ تولىق ەستىمەيتىنى دەر كەزىندە انىقتالدى. ولاردىڭ بارلىعىنا كوحلەارلىق يمپلانتاتتاۋ جاسالىپ، قازىرگى ۋاقىتتا وڭالتۋدان ءوتىپ جاتىر. جوبا تولىق اۋقىمدا ىسكە اسىرىلعاننان كەيىن جىل سايىن 90 مىڭنان استام بالانى اۋديولوگيالىق مونيتورينگپەن قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ءومىرىنىڭ العاشقى جىلىنداعى بالالاردا ەستۋ قابىلەتىنىڭ اۋىر بۇزىلىستارى مەن تولىق جوعالۋىن دەر كەزىندە انىقتاپ، ەمدەۋدى ەرتە باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان پاتسيەنتتەردىڭ ءبىرىڭعاي تىركەلىمى ەنگىزىلەدى. ول بالالار مەن ەرەسەكتەر تۋرالى مالىمەتتەردى بىرىكتىرىپ، پاتسيەنتتەردى دياگنوستيكادان باستاپ ەمدەۋ مەن وڭالتۋعا دەيىن ۇزدىكسىز سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەدى ءارى مامانداندىرىلعان كومەكتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى.
جىل باسىنان بەرى №5 قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ سۋردولوگيا بويىنشا قۇزىرەت ورتالىعىنىڭ ماماندارى ءمامس شەڭبەرىندە ەستۋ قابىلەتىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان 200 دەن استام وپەراتسيا جاسادى. سونىمەن قاتار 400 دەن استام پاتسيەنتكە ەستۋ اپپاراتتارىمەن قامتاماسىز ەتۋگە جولداما بەرىلدى. بۇگىندە ورتالىق قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن كەلەتىن پاتسيەنتتەرگە مامانداندىرىلعان كومەك كورسەتەدى، ولاردىڭ %58 ىن الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىندارى قۇرايدى.
وسىعان دەيىن 2026-جىلدان باستاپ ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالار اپپاراتتارمەن تەگىن قامتىلاتىنى تۋرالى جازدىق.