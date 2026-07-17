KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ستەند اتۋدان قىتايداعى الەم كۋبوگىنا قاتىساتىن مەرگەندەر بەلگىلى بولدى

    استانا. قازاقپارات - 22-شىلدەدە قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا ستەند اتۋدان الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى باستالادى.

    Орынбай
    Фото: ҚР ҰОК

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ اتىنان ءىرى حالىقارالىق جارىستا 18 سپورتشى سىنعا تۇسەدى. ق ر ۇ و ك قۇراما ساپىنا كىرگەن مەرگەندەر ءتىزىمىن جاريالادى:

    - اسەم ورىنباي

    - ولگا حايلوۆا

    - ايجان دوسماعامبەتوۆا

    - ماكسيم بەداريەۆ

    - ەلەونورا يبراگيموۆا

    - نيكيتا مويسەيەۆ

    - ميلانا پاپچيحينا

    - يليا پەنكوۆ

    - زويا پيسكۋن

    - دانيل پوچيۆالوۆ

    - مارك پوچيۆالوۆ

    - داۆيد پوچيۆالوۆ

    - ماكسيم پوچيۆالوۆ

    - اناستاسيا پريلەپينا

    - ادەل ساداقبايەۆا

    - نارگيزا سارمانوۆا

    - ارتەم سەدەلنيكوۆ

    - راتمير ەنيكەيەۆ

    الەم كۋبوگىنىڭ بۇل كەزەڭى 28-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور