ستەند اتۋدان قىتايداعى الەم كۋبوگىنا قاتىساتىن مەرگەندەر بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 22-شىلدەدە قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا ستەند اتۋدان الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى باستالادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ اتىنان ءىرى حالىقارالىق جارىستا 18 سپورتشى سىنعا تۇسەدى. ق ر ۇ و ك قۇراما ساپىنا كىرگەن مەرگەندەر ءتىزىمىن جاريالادى:
- اسەم ورىنباي
- ولگا حايلوۆا
- ايجان دوسماعامبەتوۆا
- ماكسيم بەداريەۆ
- ەلەونورا يبراگيموۆا
- نيكيتا مويسەيەۆ
- ميلانا پاپچيحينا
- يليا پەنكوۆ
- زويا پيسكۋن
- دانيل پوچيۆالوۆ
- مارك پوچيۆالوۆ
- داۆيد پوچيۆالوۆ
- ماكسيم پوچيۆالوۆ
- اناستاسيا پريلەپينا
- ادەل ساداقبايەۆا
- نارگيزا سارمانوۆا
- ارتەم سەدەلنيكوۆ
- راتمير ەنيكەيەۆ
الەم كۋبوگىنىڭ بۇل كەزەڭى 28-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.