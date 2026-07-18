مەسسيدىڭ ىزىمەن: «بارسەلونادا» وينايتىن العاشقى قازاقستاندىق فۋتبولشى كىم
استانا.قازاقپارات- 15 جاستاعى قازاقستاندىق فۋتبولشى كارىم مەڭدىحانوۆ يسپانيانىڭ ايگىلى «بارسەلونا» كلۋبىمەن كەلىسىمشارتقا قول قويدى. بۇل - وتاندىق فۋتبول ءۇشىن ماڭىزدى بەلەس.
جاس ويىنشى بۇل اقپاراتتى ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالاپ، كەلىسىمشارت راسىمىنەن تۇسكەن سۋرەتتەرىمەن ءبولىستى.
ءومىر بويى ارمانداعان كلۋبىممەن كەلىسىمشارتقا وتىرعانىمدى ماقتان تۇتامىن،- دەپ جازدى جاس فۋتبولشى.
ارمانعا باستار جول
كارىمنىڭ فۋتبولداعى جولى ورال قالاسىندا باستالعان. ول التى جاسىندا «سپارتاك يۋنيور» كلۋبىنا كەلگەن. ءدال وسى جەردە ونىڭ قابىلەتىن العاش بايقاعان باپكەر - سەرگەي كونداكوۆ. بۇل كەزەڭ كارىم ءۇشىن شەشۋشى بولدى. ياعني بۇگىنگى جەتىستىكتىڭ نەگىزى ءدال وسى ورالداعى العاشقى دايىندىق كەزىندە قالانعان.
كەيىن ول 2022-جىلى يسپانياعا كوشىپ، جەرگىلىكتى فۋتبول جۇيەسىندە كاسىبي تۇرعىدا دامۋىن باستادى. بۇل شەشىم ونىڭ ويىن دەڭگەيىن جاڭا ورتادا شىڭداپ، ەۋروپالىق فۋتبول تالاپتارىنا بەيىمدەلۋىنە مۇمكىندىك بەردى.
وتكەن ماۋسىمدا ول «سەردانولا» كلۋبىنىڭ ساپىندا وڭىرلىك ليگادا ونەر كورسەتىپ، ءوزىنىڭ تەحنيكالىق شەبەرلىگىمەن، جىلدامدىعىمەن جانە شابۋىلداعى بەلسەندىلىگىمەن كوزگە ءتۇستى.
كەيىن 2026-جىلدىڭ باسىندا «سانت- كۋگات» كلۋبىنا اۋىسىپ، قىسقا ۋاقىت ىشىندە كوماندانىڭ نەگىزگى ويىنشىلارىنىڭ بىرىنە اينالدى. اسىرەسە وڭ قاناتتاعى ناتيجەلى ويىنى بىرنەشە يسپان كلۋبىنىڭ نازارىن اۋداردى. دەگەنمەن تالانتتى فۋتبولشى مانسابىن جالعاستىرۋ ءۇشىن الەمدەگى ەڭ تانىمال فۋتبول اكادەميالارىنىڭ ءبىرى - «بارسەلونانى» تاڭدادى.
جالپى كارىمنىڭ فۋتبولداعى العاشقى قادامى، «بارسەلونا» نازارىنا ىلىگۋى جانە دايىندىققا كەتكەن قاراجاتى تۋرالى فۋتبولشىنىڭ اكەسى رۋسلان مەڭدىحانوۆ تىلشىمىزگە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا جان-جاقتى ايتىپ بەردى.
«بارسەلونا» اكادەمياسىنا قابىلدانۋ - ۇلكەن مۇمكىندىك
«بارسەلونا» اكادەمياسى (La Masia) الەمدىك فۋتبولعا ليونەل مەسسي، اندرەس ينەستا، حاۆي ەرناندەس، سەرحيو بۋسكەتس سىندى كوپتەگەن جۇلدىزداردى تاربيەلەپ شىعارعانىمەن تانىمال. سوندىقتان مۇنداي جۇيەگە قابىلدانۋدىڭ ءوزى جاس فۋتبولشىنىڭ الەۋەتىنە جوعارى باعا بەرىلگەنىن كورسەتەدى.
يسپان اقپارات كوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، مەڭدىحانوۆ كلۋب جۇيەسىندە العاشقى جاتتىعۋلارىن وتكىزىپ ۇلگەرگەن. بۇل وعان جاڭا ورتاعا تەزىرەك بەيىمدەلىپ، كەلەسى ماۋسىمعا دايىندىقتى جوعارى دەڭگەيدە باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستان فۋتبولى ءۇشىن ماڭىزى
كارىم مەڭدىحانوۆتىڭ «بارسەلوناعا» اۋىسۋى - جەكە جەتىستىك قانا ەمەس، قازاقستان فۋتبولىنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىنىڭ دا بەلگىسى. سوڭعى جىلدارى قازاقستاندىق جاس ويىنشىلاردىڭ ەۋروپا اكادەميالارىنا قىزىعۋشىلىق تانىتۋى جيىلەپ كەلەدى. مۇنداي مىسالدار ەلدەگى جاس فۋتبولشىلارعا ۇلكەن موتيۆاتسيا بەرەدى جانە كاسىبي دامۋ ءۇشىن حالىقارالىق تاجىريبەنىڭ ماڭىزىن كورسەتەدى.
سونىمەن بىرگە بۇل جەتىستىك قازاقستانداعى بالالار فۋتبولىنىڭ دامۋىنا، سەلەكتسيالىق جۇمىستاردىڭ كۇشەيۋىنە جانە تالانتتاردى ەرتە جاستان حالىقارالىق دەڭگەيدە دايارلاۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرۋى مۇمكىن.
دەگەنمەن «بارسەلونامەن» كەلىسىمشارتقا قول قويۋ - ۇلكەن جەتىستىكتىڭ باستاۋى عانا. اكادەمياداعى باسەكەلەستىك وتە جوعارى، سوندىقتان مەڭدىحانوۆقا نەگىزگى قۇرامعا دەيىن كوتەرىلۋ ءۇشىن تۇراقتى ەڭبەك، ءتارتىپ جانە جوعارى دەڭگەيدەگى ويىن كورسەتۋ قاجەت بولادى. جاس ويىنشىلاردىڭ كاسىبي فۋتبولعا بەيىمدەلۋى كوبىنە پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىققا، جاراقاتتان ساقتانۋعا جانە ۇزدىكسىز دامۋعا بايلانىستى.
كارىم مەڭدىحانوۆتىڭ «بارسەلونا» جۇيەسىنە قوسىلۋى - قازاقستاندىق فۋتبول تاريحىنداعى ەرەكشە وقيعالاردىڭ ءبىرى. بۇل ترانسفەر جاس تالانتتىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مۇمكىندىگىن دالەلدەپ قانا قويماي، قازاقستان فۋتبولىنىڭ جاڭا بۋىنى ءۇشىن ۇلكەن ءۇمىت سىيلايدى. ەگەر فۋتبولشى ءوز دامۋ قارقىنىن ساقتاپ، اكادەمياداعى تالاپتارعا لايىق ونەر كورسەتە السا، بولاشاقتا الەمدىك فۋتبول ارەناسىندا قازاقستاننىڭ اتىن تانىتاتىن ويىنشىلاردىڭ بىرىنە اينالۋى ابدەن مۇمكىن.
ايان قايىربايەۆ
El.kz