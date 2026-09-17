مەسسي ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ الداعى ماتچىنا شاقىرتۋ الدى
استانا.قازاقپارات - ليونەل مەسسي ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ الداعى ماتچىنا شاقىرتۋ الدى، - دەپ حابارلايدى vesti.kz.
الدا ءۇش جولداستىق كەزدەسۋ وتەدى: 30-قىركۇيەكتە بوليۆيامەن، 3-قازاندا بۋركينا-فاسومەن جانە 6-قازاندا بەنينمەن.
ارگەنتينا فۋتبول قاۋىمداستىعىنىڭ (AFA) پرەزيدەنتى كلاۋديو تاپيا 6-قازاندا مەسسي قوشتاسۋ ماتچىن وتكىزەتىنىن راستادى. سول كۇنى ارگەنتينا قۇراماسى بەنينمەن كەزدەسەدى.
مەسسيدى شىعارىپ سالۋ ءراسىمى بۋەنوس- ايرەستەگى "مونۋمەنتال" ستاديونىندا ۇيىمداستىرىلادى. بەنينگە قارسى ويىنعا 2022 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا جەڭىسكە جەتكەن ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ تولىق قۇرامى شاقىرىلماق.
ايتا كەتەيىك، 31-تامىزدا مەسسي ارگەنتينا قۇراماسىنداعى جولىن اياقتايتىنىن مالىمدەدى.