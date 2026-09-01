مەسسي ارگەنتينا قۇراماسىنداعى مانسابىنا نۇكتە قويدى
استانا. قازاقپارات - ليونەل مەسسي ارگەنتينا ۇلتتىق قۇراماسىنداعى مانسابىن اياقتايتىنىن مالىمدەدى. «التىن دوپ» يەگەرى بۇل شەشىمىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.
«...بۇل اۋىر شەشىم بولدى. الايدا قازىر وسىنداي قادامعا باراتىن ۋاقىت كەلگەنىن تۇسىنەمىن. وسى جەيدە ءۇشىن ءاردايىم بار كۇشىمدى سالدىم... ءارقاشان سىزدەرگە قۋانىش سىيلاپ، ارگەنتينالىق ەكەندەرىڭىزدى ماقتان تۇتۋعا سەبەپشى بولۋ ءۇشىن كۇرەستىم. ەندى از عانا ۋاقىت قالدى، كەيبىر تاراۋلار جابىلىپ جاتىر. ال بۇل تاراۋ مەنىڭ جۇرەگىمە قاتتى باتادى. ماعان ۇلتتىق قۇرامانىڭ ءبىر بولىگى بولۋ ۇنايتىن، قازىر دە سولاي جانە ونى ءاردايىم سولاي بولماق... ارتىمنان ەرىپ كەلە جاتقان وتە تالانتتى جاس ويىنشىلار بار. وسى 20 جىل بويعى ماحابباتتارىڭىزعا راقمەت»، - دەپ جازدى مەسسي Instagram جەلىسىندە.
فۋتبولشى ۇلتتىق قۇراماعا ەندى جانكۇيەر رەتىندە قولداۋ كورسەتەتىنىن ايتتى. ول ارگەنتينا قۇراماسىن جاقسى كۇندەردە دە، قيىن ساتتەردە دە سىرتتاي قولدايتىنىن جەتكىزدى.