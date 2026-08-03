مەسسي الەم چەمپيوناتىنان كەيىن العاش رەت الاڭعا شىقتى
استانا.قازاقپارات - ليونەل مەسسي 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنان كەيىن العاش رەت الاڭعا شىقتى.
ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنان كەيىن اراعا 14 كۇن سالىپ، «ينتەر مايامي» ساپىندا ماتچ وتكىزدى،-دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
بۇل ا ق ش- تىڭ ملس چەمپيوناتىنىڭ تۇراقتى كەزەڭىندەگى 18-تۋر اياسىندا «كولامبۋس كريۋگە» قارسى وتكەن ويىندا بولدى.
ارگەنتينالىق فۋتبولشى الاڭعا 53-مينۋتتا شىقتى. الايدا ناتيجەلى ارەكەتىمەن كوزگە تۇسە المادى.
كەزدەسۋ 2:2 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالدى. «ينتەر مايامي» ساپىندا لۋيس سۋارەس پەن نوا اللە گول سوقتى. ال قارسىلاس كوماندا ساپىندا كازەميرو ءوز قاقپاسىنا گول سوعىپ السا، برايس مەندەس ءبىر مارتە مەرگەندىك تانىتتى.
مەسسي الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتاندى
حالىقارالىق فۋتبول تاريحى جانە ستاتيستيكاسى فەدەراتسياسىنىڭ (IFFHS) نۇسقاسى بويىنشا 39 جاستاعى ارگەنتينالىق الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك فۋتبولشىسى دەپ تانىلدى.
بۇل پىكىرمەن جەتەكشى ستاتيستيكالىق پورتالدار دا كەلىسىپ وتىر. الايدا فيفا ءتۋرنيردىڭ ۇزدىك ويىنشىسى رەتىندە يسپانيا قۇراماسىمەن الەم چەمپيونى اتانعان جارتىلاي قورعاۋشى رودريدى تاڭدادى.
الەم چەمپيوناتى بارىسىندا مەسسي 8 گول سوعىپ، 4 ناتيجەلى پاس بەردى. دەگەنمەن ۇزدىك سۇرمەرگەندەر باسەكەسىندە فرانسيا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى كيليان مباپپەگە (10 گول، 4 اسسيست) جول بەردى.
ەسكە سالايىق، 19-شىلدەدەن 20-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى ارگەنتينا قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا يسپانيادان جەڭىلدى. مەسسي ماتچتە 120 مينۋت تولىق ويناعانىمەن، ناتيجەلى ارەكەت جاساي المادى.
مەسسي العاش رەت الەم چەمپيونى اتاعىن 2022-جىلى جەڭىپ العان. ال 2026-جىلى ۇلتتىق قۇرامامەن الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا ءۇشىنشى رەت شىقتى. قازىرگى فۋتبولشىلاردىڭ ىشىندە الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا ودان كوپ ويناعان ەشكىم جوق.