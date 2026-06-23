مەسسي الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك سۇرمەرگەن اتاندى
استانا. KAZINFORM - ليونەل مەسسي فۋتبولدان الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك سۇرمەرگەن اتاندى.
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىندەگى ەكىنشى تۋردا اۆستريا قۇراماسىنا قارسى ماتچتا 38 جاستاعى شابۋىلشى ويىننىڭ 39-مينۋتىندا گول سوقتى.
وسىلايشا مەسسي الەم چەمپيوناتتارىنداعى 17-گولىن تىركەپ، تاريحي رەكورد ورناتتى.
ول بۇعان دەيىن 16 گولمەن كوش باستاپ تۇرعان گەرمانيا قۇراماسىنىڭ بۇرىنعى شابۋىلشىسى ميروسلاۆ كلوزەنىڭ رەكوردىن جاڭارتتى.
بۇعان دەيىن ارگەنتينالىق فۋتبولشى الجيرگە قارسى ماتچتا حەت-تريك جاساپ، كلوزەنىڭ كورسەتكىشىنە تەڭەسكەن ەدى.
كلوزە رەكوردى جاڭارسا، بۇعان قۋانىشتى بولاتىنىن ايتىپ، ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانىن «دانىشپان» دەپ اتاعان.
قازىر مەسسيدىڭ ەنشىسىندە الەم چەمپيوناتتارىندا سوعىلعان 17 گول بار. ودان كەيىن رونالدو (15)، گەرد ميۋللەر (14) جانە كيليان مباپپە (14) تۇر.
2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى اقش؛ كانادا مەن مەكسيكادا وتەدى. تۋرنير 19 شىلدەدە اياقتالادى.
قازىرگى الەم چەمپيونى - ارگەنتينا قۇراماسى.
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جاڭالىقتارىن مىنا جەردەن بىلە الاسىزدار.