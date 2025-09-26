سۋسابىندى قالاي تاڭداۋ كەرەك؟ - دەرماتولوگ مامان ءتۇسىندىردى
شاشىڭىزدى كۇتۋ ءۇشىن قىمبات ونىمدەردى ساتىپ الۋ مىندەتتى ەمەس. «فومينا كلينيكاسى» جەلىسىنىڭ دەرماتولوگى ناتاليا سيرمايس Zdorovye Mail باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا قولجەتىمدى باعاداعى شامپۋندى تاڭداۋدىڭ بەس نەگىزگى قاعيداسىنا توقتالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
- قاراپايىم، قالتاڭىزدى قاقپايتىن سۋسابىن دا شاشتى جارقىراتىپ، كولەم بەرىپ، قورعاي الادى، - دەيدى مامان.
شامپۋن ساتىپ الاردا مىنا جايتتارعا نازار اۋدارعان ءجون:
قۇرامى. قۇرعاق شاش نەمەسە سەزىمتال تەرىگە ناتري لاۋريلسۋلفاتى (SLS)، ناتري لاۋرەتسۋلفاتى (SLES) بار قۇرالدار زيان كەلتىرۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار پارابەندەر، فتالاتتار مەن جاساندى حوش يىستەندىرگىشتەردەن اۋلاق بولعان دۇرىس.
شاش ءتۇرى. ءوزىڭىزدىڭ شاشىڭىزعا سايكەس شامپۋن تاڭداڭىز: قۇرعاق، مايلى، زاقىمدالعان، قالىپتى نەمەسە بويالعان شاشقا ارنالعان تۇرلەرى بار.
ر ن- بالانسى. باسىڭىزدىڭ تابيعي قىشقىلدىعىن ساقتاۋ ءۇشىن رن 5,5 شاماسىنداعى بەيتاراپ ونىمدەر ءتيىمدى.
باس تەرىسىنىڭ جاعدايى. قايىزعاق، قىشىنۋ نەمەسە جوعارى سەزىمتالدىق بولسا، ارنايى ەمدىك شامپۋن قولدانىڭىز. مۇمكىندىك بولسا، تريحولوگپەن كەڭەسكەن ءجون.
سەنىمدى ءوندىرۋشى مەن دۇكەن. بەدەلى جاقسى برەندتەر ەكونوم-سەگمەنتتە دە ساپالى ءونىم ۇسىنادى. ۇلكەن دۇكەندەر مەن ءدارىحانالاردان ساتىپ الىپ، جالعان ونىمنەن ساقتانعان ابزال. پىكىرلەردى مۇقيات وقىپ شىعىڭىز، اسىرەسە بىردەن ۇلكەن كولەمدى الساڭىز.
دەرماتولوگتىڭ ايتۋىنشا، دۇرىس تاڭدالعان شامپۋن شاشتىڭ سۇلۋلىعى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاپ قانا قويماي، قالتاعا دا سالماق تۇسىرمەيدى.