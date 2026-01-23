سەرىك ساپيەۆتى ۇردى دەپ ايىپتالعان ورىنباسارى بۇعان دەيىن دە مىنەز-قۇلقى ءۇشىن «سوگىس» ەستىگەن
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى داۋرەن ەسىمحانوۆ اراسىنداعى توبەلەسكە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
ءبولىمنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان وقيعادان كەيىن دەپارتامەنت قالىپتى رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
«وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالۋدا، تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى شارالار قابىلدانادى»، - دەپ حابارلادى باسقارمانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن قاراعاندى قالاسىنداعى سپورت كەشەندەرىنىڭ بىرىندە 21-قاڭتار كۇنى ەكى ەر ادام اراسىندا جانجال شىققانى بەلگىلى بولدى. كەيىن بۇل وقيعاعا قاتىستى بەينەجازبا الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تارادى.
پوليتسيا 42 جاستاعى قاراعاندى تۇرعىنىنىڭ شاعىمى نەگىزىندە «دەنساۋلىققا قاساقانا زيان كەلتىرۋ» فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعاعانىن مالىمدەدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى تەرگەلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، سەرىك ساپيەۆ 2012-جىلى لوندون وليمپياداسىندا بوكستان التىن مەدال جەڭىپ العان وليمپيادا چەمپيونى. ال ونىڭ ورىنباسارى داۋرەن ەسىمحانوۆ سامبودان ازيا جانە الەم چەمپيونى.
سونىمەن قاتار، قاراعاندى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇعان دەيىن داۋرەن ەسىمحانوۆپەن ەتيكالىق تارتىپكە قاتىستى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. اتاپ ايتقاندا، 2025-جىلعى 16-شىلدەدە وبلىس اكىمدىگى اپپاراتىنىڭ ەتيكا جونىندەگى ۋاكىلى بەكيموۆا ونىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە ارنالعان ەتيكالىق قاعيداتتار مەن قىزمەتتىك ەتيكا ستاندارتتارىن ساقتاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جەكە قابىلداۋ وتكىزگەن.