سەرىك ساپيەۆتى جەڭگەن وليمپيادا جۇلدەگەرى الاياقتىق ءۇشىن سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - تايلاندتىق تانىمال بوكسشى مانۋس بۋنچامنونگ الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن 2 جىل 9 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
قازىر وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەكى دۇركىن جۇلدەگەرى بانگكوكتاعى تۇرمەدە جازاسىن وتەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Sportinside.kz.
سوت دەرەكتەرىنە سايكەس، سپورتشى 2021-جىلى مەملەكەتتىك لوتەرەيا بيلەتتەرىن تاراتۋعا ارنالعان كۆوتالارعا بايلانىستى الاياقتىق سحەماعا قاتىسى بار دەپ تانىلعان. ءىس بويىنشا جابىرلەنۋشىلەرگە كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن شامامەن 2 ميلليون باتقا باعالانعان.
مانۋس بۋنچامنونگ قازاقستاندىق بوكس جانكۇيەرلەرىنە سەرىك ساپيەۆپەن بولعان كەزدەسۋلەرى ارقىلى جاقسى تانىس.
2006-جىلعى ازيا ويىندارىنىڭ جارتىلاي فينالىندا تايلاندتىق بوكسشى ساپيەۆتەن باسىم تۇسكەن. ەكى جىلدان كەيىن، 2008-جىلعى بەيجىڭ وليمپياداسىندا ولار شيرەك فينالدا قايتا كەزدەستى. بۇل جولى دا بۋنچامنونگ 7:5 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتكەن.
كەيىن ول اتالعان وليمپيادادا فينالعا دەيىن جەتىپ، كۇمىس مەدال يەلەندى.
الايدا سپورتتىق مانسابىنان كەيىن بۋنچامنونگتىڭ ەسىمى قىلمىستىق ىسپەن اتالدى. سوت ۇكىمىنەن سوڭ ول كەپىلدىك تالاپتارىن بۇزىپ، ءبىراز ۋاقىت قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنان جاسىرىنعان.
كەيىن پوليتسيا ەكس-بوكسشىنى ۇستاپ، سوت تاعايىنداعان جازاسىن وتەۋ ءۇشىن تۇرمەگە قامادى.