سەرىك ساپيەۆ پەن قانات يسلام قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىندا قىزمەتكە كەلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزگە بەلگىلى بوكسشىلار سەرىك ساپيەۆ پەن قانات يسلام قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىندا جاڭا قىزمەتكە كەلدى.
بۇل جونىندە قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.
وليمپيادا چەمپيونى سەرىك ساپيەۆ قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
سەرىك جۇمانعالي ۇلى ساپيەۆ 1983 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. بوكستان وليمپيادا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى، ەكى دۇركىن الەم جانە ازيا چەمپيونى، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى. ۆەل باركەر كۋبوگىنىڭ يەگەرى.
قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ بوكستى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەسشىسى قىزمەتىندە سەرىك ساپيەۆ بوكس قۇرامالارىنىڭ ناتيجەسىن جاقسارتۋ، سپورت ءتۇرىن دامىتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس پەن وليمپيادا ويىندارىنداعى جوعارى جەتىستىك جولىندا قىزمەت اتقارادى.
سونداي-اق قانات يسلام بوكستان 19 جاسقا دەيىنگى قازاقستان جاستار قۇراماسىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى بولدى.
1984 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. كاسىپقوي بوكسشى، WBA FedeCaribe تۇجىرىمىنىڭ چەمپيونى اۋەسقوي بوكستا قىتاي قۇراماسىنىڭ ساپىندا بەيجىڭ وليمپياداسى، الەم چەمپيوناتى جانە ازيا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتاندى.
2010 -جىلدان باستاپ قازاقستان ازاماتى بولعان ول «استانا ارلاندارى» كاسىپقوي كلۋبى ساپىندا ويىن كورسەتتى. كاسىپقوي بوكستا 30 جەكپە-جەك وتكىزىپ، ونىڭ 22 سىندە نوكاۋتپەن جەڭىسكە جەتكەن.
قانات يسلام بۇدان بىلاي وتاندىق بوكستا جاستار قۇراماسىنىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرىپ، الەمدىك ارەناداعى ناتيجەنى جاقسارتۋعا ۇلەس قوسپاق.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىنا دايىندىعىن باستادى.