سەرىك ساپيەۆ كاسىپقوي بوكستىڭ اڭىزى تەرەنس كروۋفوردپەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات – لوندون وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق سۋردليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى سەرىك ساپيەۆ امەريكالىق كاسىپقوي بوكس جۇلدىزى تەرەنس كروۋفوردپەن كەزدەسكەنىن ايتتى.
بەلگىلى سپورتشى بۇل جايىندا Instagram پاراقشاسىندا جازبا جاريالادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ول كاسىپقوي بوكستا جەڭىلىس كورمەگەن، ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى كروۋفوردپەن الەم چەمپيوناتى بارىسىندا جۇزدەسكەن.
«جەڭىلمەگەن بوكسشى، كاسىپقوي بوكستاعى ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى تەرەنس كروۋفورد. كاسىپقوي بوكستىڭ اڭىزىمەن الەم چەمپيوناتىندا كەزدەستىك. ورتاق قارسىلاستارىمىز تۋرالى اڭگىمەلەستىك: مەن ولارمەن اۋەسقوي بوكستا، ال ول كاسىپقوي رينگتە جولىققان»، - دەپ جازدى سەرىك ساپيەۆ.
سەرىك ساپيەۆ - 2012-جىلعى لوندون وليمپياداسىنىڭ التىن جۇلدەگەرى ءارى قازاقستان بوكسىنىڭ تاريحىنداعى ەڭ جارقىن تۇلعالاردىڭ ءبىرى. ال 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا كاسىپقوي بوكستا بىرنەشە سالماقتا ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى اتانعان تەرەنس كروۋفورد سپورتتىق مانسابىن اياقتاۋ سەبەبىنە قاتىستى تاراعان قاۋەسەتتەردى رەسمي تۇردە جوققا شىعاردى.