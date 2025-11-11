سەرىك جۇمانعارين ينفلياتسيانى تۇراقتاندىرۋ ماسەلەسى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن ينفلياتسيانى تۇراقتاندىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەزەكتى كەڭەس ءوتتى. كەڭەس بارىسىندا نەگىزگى تاۋارلار باعاسىنىڭ وزگەرۋ تەندەنتسيالارى جانە ولاردىڭ ينفلياتسيا دەڭگەيىنە اسەرى قارالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ازامات ءامريننىڭ ايتۋىنشا، قازان ايىندا اقىلى قىزمەتتەردىڭ باعاسى 0,8 پايىزعا تومەندەگەن. بۇل كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاريفتەرى مەن وتىن باعاسىن كوتەرۋگە موراتوريدىڭ كۇشىنە ەنۋىمەن بايلانىستى. موراتوري 16-قازاننان باستاپ ىسكە قوسىلدى ەدى.
- قازان ايىندا جىلدىق ينفلياتسيا 0,3 پايىزدىق تارماققا باياۋلاپ، 12,6 پايىزدى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش قىركۇيەك ايىندا 12,9 پايىز بولعان. رەسپۋبليكانىڭ 10 وڭىرىندە ينفلياتسيا دەڭگەيى 10 پايىزدان جوعارى بولدى. ەڭ ۇلكەن ءوسىم قاراعاندى (14,2 پايىز)، ۇلىتاۋ (14,2 پايىز)، اتىراۋ (13,8 پايىز)، اقتوبە (13,5 پايىز) وبلىستارىندا، سونداي-اق شىمكەنت (13,2 پايىز) جانە استانا قالاسىندا (13 پايىز) تىركەلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ازامات امرين.
قازان ايىندا ايلىق ينفلياتسيا 0,5 پايىزدى قۇراپ، قىركۇيەك ايىنان تومەن بولدى. ازىق- تۇلىك ينفلياتسياسى 1 پايىز، ازىق- تۇلىكتىك ەمەس ينفلياتسيا 1,2 پايىز بولدى.
بارلىق وڭىرلەردە كوكونىستەردى ساتىپ الۋ جۇمىستارى تولىعىمەن اياقتالدى. كوكونىستەر مەن سيىر ەتى باعالارىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن اكىمدىكتەر حالىقتىڭ ءۇش ايلىق سۇرانىسىنا سايكەس ساتىپ الۋ كولەمىن 30 پايىزدان 50 پايىزعا دەيىن ۇلعايتتى.
ناتيجەسىندە، نەگىزگى ونىمدەر بويىنشا ساتىپ الۋ كولەمى كەلەسى كورسەتكىشتەرگە ءوستى: كارتوپ 117,5 مىڭ توننادان 146,8 مىڭ تونناعا (+25 پايىز)؛ ءسابىز 28,1 مىڭ توننادان 35,3 مىڭ تونناعا (+26,6 پايىز)؛ پياز 21 مىڭ توننادان 27,4 مىڭ تونناعا (+30,4 پايىز)؛ قىرىققابات 26,6 مىڭ توننادان 37,2 مىڭ تونناعا (+43,6 پايىز)؛ سيىر ەتى 1,6 مىڭ توننادان 9,9 مىڭ تونناعا، بۇل باستاپقى كولەمنەن 6,2 ەسە ارتىق.
جيىندى قورىتىندىلاي كەلە سەرىك جۇمانعارين اكىمدىكتەر مەن مەملەكەتتىك ورگاندارعا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنەن بولەك، ازىق- تۇلىك ينفلياتسياسىنا اسەر ەتەتىن باسقا دا تاۋارلار (قىزاناق، قيار، ەت فارشى، تومات پاستاسى، بالىق جانە باسقا دا ونىمدەر) باعالارىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىردى. سونىمەن قاتار وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرىنە حالىقتىڭ تىكەلەي قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرىنىڭ سانىن ارتتىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.