سەرىك جۇمانعارين ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن كوتەرۋ باستاماسىنا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن 100 مىڭ تەڭگەدەن اسىرۋ تۋرالى ۇسىنىسقا جاۋاپ بەردى.
- 2026-جىلعا ارنالعان ماقساتتى ترانسفەرتتەردەن باس تارتىلدى. بۇل رەتتە ۇلتتىق قور قوسىمشا 2,4 تريلليون قوسىمشا قاراجات الادى. دەگەنمەن، ونى قازىر جۇمساپ، ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرە الار ەدىك. ءبىراق مۇنىمەن قانداي ناتيجە الامىز؟ مەنىڭ ويىمشا، قازىر بازا جاساپ، سوعان سۇيەنە وتىرىپ كورسەتكىشتەردىڭ بارلىعىن ودان ءارى كوتەرۋ كەرەك، - دەدى س. جۇمانعارين ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ ماسەلەسى كۇن تارتىبىندە تۇر.
- مەنىڭشە، ەڭ تومەنگى جالاقىنى جانە جالپى جالاقى دەڭگەيىن ارتتىرۋ باستاماسى ءىس جۇزىندە ورىندالاتىن كۇن الىس ەمەس. بۇل ماسەلەلەر ءارقاشان ءبىزدىڭ نازارىمىزدا. ارينە، حالىققا جاقسى جاڭالىقتى جاريالاپ جىبەرۋگە بولادى، ءبىراق قىسقا مەرزىمگە ءۇزىلىس جاسايىق، ويتكەنى قازىرگى قۇبىلمالى جاعدايدى ەسكەرۋ كەرەك. اتاپ ايتقاندا، وبەكتيۆتى جانە تۇراقتى مۇمكىندىك پايدا بولعان كەزدە، ونى بىردەن جۇزەگە اسىرامىز، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى» زاڭى قارالدى. وسى ورايدا ءماجىلىستىڭ قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتىنىڭ قورىتىندىسىندا ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ مولشەرىن كوتەرۋ ۇسىنىلعان.