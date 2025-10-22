سەرىك جۇمانعارين الداعى ءۇش جىلداعى بيۋدجەتكە قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەلدىڭ 2026 - 2028 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىن تانىستىردى.
- بازالىق نۇسقاعا سايكەس 2026 -جىلى جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ناقتى ءوسۋى 5,4 پايىزدى، 3 جىلداعى ورتاشا جىلدىق ءوسۋى 5,3 پايىز. نومينالدى جالپى ىشكى ءونىم 2026 -جىلعى 183,8 تريلليون تەڭگەدەن 2028 -جىلى 229,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسەدى. ەكونوميكانىڭ ءوسۋى ناقتى سەكتور مەن قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى ءوسۋدىڭ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەتىن بولادى. وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى ەسەبىنەن ءوسۋ قارقىنى 2026 -جىلعى 6,2 پايىزدان 2028 -جىلى 6,6 پايىزعا دەيىن ۇلعايادى دەپ بولجانادى. تاۋ- كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندەگى ءۇش جىلداعى ورتاشا ءوسۋ 2,8 پايىز، اۋىل شارۋاشىلىعىندا - 3,9 پايىز، قۇرىلىستا - 11,0 پايىز، كولىك قىزمەتتەرىندە - 10,1 پايىز جانە ساۋدادا - 6,7 پايىز بولادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكسپورت 2026 -جىلعى 77,1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان 2028 -جىلى 83,7 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن، يمپورت - 67,7 دەن 75,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن ءوسۋى مۇمكىن.
- ينفلياتسيا بولجامى 2026 -جىلى 9-11 پايىز، 2027 -جىلى جانە 2028 -جىلى ورتاشا 6 پايىز دەڭگەيىندە ايقىندالعان. ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەردىڭ بولجامى نەگىزىندە 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان بيۋدجەت پەن ۇلتتىق قور پارامەترلەرىنىڭ بولجامى قالىپتاستىرىلدى. سالىق-بيۋدجەت ساياساتى مەملەكەتتىك قارجىنىڭ ورنىقتىلىعى مەن تەڭگەرىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، بيۋدجەت تاپشىلىعىن ازايتۋعا، سونداي-اق ۇلتتىق قور قاراجاتىن مەنشىكتى قاراجاتپەن الماستىرۋعا باعىتتالعان. بيۋدجەتتى بولجاۋ بيۋدجەت قاعيدالارى مەن مەملەكەتتىك قارجىنى باسقارۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسىندا بەلگىلەنگەن نىسانالى باعدارلارعا نەگىزدەلدى. كىرىس 2026 -جىلى 19,2 تريلليون تەڭگە كولەمىندە نەمەسە جالپى ىشكى ونىمگە قاتىستى 10,5 پايىز دەڭگەيىندە قاراستىرىلعان. وسى جىلدىڭ باعالاۋىمەن سالىستىرعاندا ءوسىم 4,7 تريلليون تەڭگە بولىپ، 2028 -جىلعا قاراي 23,2 تريلليون تەڭگەگە دەيىن نەمەسە 20,8 پايىزعا ءوسۋى كۇتىلۋدە. جالپى، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ مەنشىكتى كىرىستەرمەن قامتاماسىز ەتىلۋى 2025 -جىلعى 63,7 پايىزدان 2028 -جىلى 83,5 پايىزعا دەيىن وسەدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ۇلتتىق قوردان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت مۇنايدىڭ كەسىمدى باعاسى بويىنشا ەسەپتەلگەن ليميت شەگىندە جىل سايىن 2 تريلليون 770 ميلليارد تەڭگە مولشەرىندە ايقىندالدى. 2026-2028 -جىلدارى شىعىستاردىڭ ءوسۋ قارقىنى 108,7- 109,3 پايىز دەڭگەيىندە تۇراقتاندىرىلدى. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، بيۋدجەتتىڭ شىعىسى بيۋدجەت قاعيدالارىندا بەلگىلەنگەن ليميتتەردى ساقتاي وتىرىپ، 2026 -جىلى 27,7 تريلليون تەڭگە نەمەسە جالپى ىشكى ونىمگە 15,1 پايىزدى، 2027 -جىلى - 28,8 تريلليون تەڭگە نەمەسە جالپى ىشكى ونىمگە 14,0 پايىزدى، 2028 -جىلى - 29,8 تريلليون تەڭگە نەمەسە جالپى ىشكى ونىمگە شاققاندا 13 پايىزدى قۇرايدى.
- كىرىستەر مەن شىعىستاردىڭ وسىنداي كولەمدەرى كەزىندە بيۋدجەت نىسانالى ترانسفەرت تۇرىندە ۇلتتىق قوردان قوسىمشا قاراجات تارتۋدىڭ قاجەتتىلىگىنسىز ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتەدى. فيسكالدىق جانە مۇناي ەمەس تاپشىلىقتاردىڭ دەڭگەيى 2026 -جىلى تيىسىنشە جالپى ىشكى ونىمگە قاراعاندا 2,5 پايىزدى جانە 4,9 پايىزدى قۇراپ، 2028 -جىلى جالپى ىشكى ونىمگە 0,9 جانە 2,7 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى دەپ بولجانۋدا. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، ۇكىمەتتىك بورىش 2026 -جىلى جالپى ىشكى ونىمگە 21,4 پايىز دەڭگەيىندە بولجانىپ، 2028 -جىلعا قاراي جالپى ىشكى ونىمگە شاققاندا 19,6 پايىزعا دەيىن تومەندەۋى ەسكەرىلگەن، بۇل بەلگىلەنگەن كوۆەنانتتاردان اسپايدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
