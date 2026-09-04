سۋرەتىن رۇقساتسىز جاريالاعان: قاراعاندى تۇرعىنى 100 مىڭ تەڭگە ءوندىرىپ الدى
استانا. قازاقپارات - ونىڭ سۋرەتى Instagram-نىڭ پاراقشاسىندا جاريالانعان. قاراعاندى قالاسىنىڭ قازىبەك ءبي اۋداندىق №2-سوتى قالا تۇرعىنىنىڭ ءوز بەينەسىنە قۇقىقتى قورعاۋ تۋرالى تالاپ-ارىزىن ءىشىنارا قاناعاتتاندىردى، - دەپ حابارلايدى Aikyn.kz.
ايەل 20-اقپاندا جاۋاپكەردىڭ Instagram پاراقشاسىنان ءوزى تۋرالى اقپاراتتى كورگەن. ونىڭ سۋرەتى رۇقساتىنسىز جاريالانىپ، تەگىمەن بىرگە «500000 تەڭگە» دەگەن جازۋ قويىلعان.
تالاپ قويۋشى پاراقشا يەسىنە سوتقا دەيىنگى تالاپ جولداپ، جاريالانىمدى ءوشىرۋدى جانە مورالدىق زيان ءۇشىن 250 مىڭ تەڭگە وتەماقى تولەۋدى تالاپ ەتكەن. تالاپتى العاننان كەيىن جاۋاپكەر 30-ناۋرىزدا سۋرەتتى وشىرگەن، الايدا قويىلعان تالاپتاردى مويىنداماعان.
ك. جاريالانىمدى ءوشىرۋدى، ءوزىنىڭ سۋرەتتەرىن ودان ءارى پايدالانۋعا تىيىم سالۋدى جانە مورالدىق زيان ءۇشىن وتەماقى ءوندىرۋدى تالاپ ەتىپ، سوتقا جۇگىندى.
ءىستى قاراۋ كەزىندە سوت قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتىق كودەكسىنىڭ ازاماتتىڭ ءوز بەينەسىنە قۇقىعىن بەكىتەتىن 145-بابىن باسشىلىققا الدى. ادامنىڭ سۋرەتىن ونىڭ كەلىسىمىنسىز زاڭدا كوزدەلگەن جاعدايلاردا عانا پايدالانۋعا بولادى. مىسالى، ول كوپشىلىك ءىس-شارادا تۇسىرىلگەن بولسا نەمەسە سۋرەت ونىڭ قىزمەتتىك نە قوعامدىق قىزمەتىنە بايلانىستى بولسا، - دەلىنگەن ءىس ماتەريالدارىندا.
تالاپ قويۋشىنىڭ سۋرەتى ونىڭ كەلىسىمىنسىز اشىق پاراقشادا جاريالانىپ، ۇزاق ۋاقىت بويى كوپشىلىككە قولجەتىمدى بولعانى انىقتالدى. جاۋاپكەرگە ك.-نىڭ بەينەسىن رۇقساتسىز پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن نەگىزدەر بولماعان.
سوت تالاپ-ارىزدى ءىشىنارا قاناعاتتاندىردى. ل.-عا ك.-نىڭ بەينەسىن ونىڭ كەلىسىمىنسىز پايدالانۋعا تىيىم سالىندى. سونداي-اق جاۋاپكەردەن مورالدىق زيان ءۇشىن 100 مىڭ تەڭگە وتەماقى جانە سوت شىعىندارى ءوندىرىلدى.