سەربيادا ءتورتىنشى ءتۇن قاتارىنان تولقۋلار جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سەربيادا وپپوزيتسيا جاقتاستارى ءتورتىنشى ءتۇن قاتارىنان بەلگراد، نوۆي-ساد جانە باسقا دا ءىرى قالالاردا پوليتسيا بولىمشەلەرى مەن بيلەۋشى پارتيا كەڭسەلەرىنىڭ الدىنا جينالدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانعان بەينەجازبالاردا بەلگراد كوشەلەرىندە ءتۇتىن، ءورت وشاقتارى مەن جارىلىس داۋىستارى بايقالادى. پوليتسيا مەن جاندارمەريا بيلەۋشى سەربيالىق پروگرەسسيۆتىك پارتيا كەڭسەسىن قورشاپ، قاقتىعىستاردىڭ الدىن الۋعا تىرىسقان. نوۆي-سادتا جۇما كۇنى كەشكىسىن تۇرعىندار پوليتسيا باسقارماسى الدىنا جينالىپ، ولارعا اكسيا كەزىندە سوققىعا جىعىلعان بايكەردى قولداۋعا كەلگەن بەلگرادتىق موتوتسيكلشىلەر قوسىلدى.
كراليەۆو قالاسىندا دا نارازىلار كوشەگە شىعىپ، پوليتسيا پارتيا كەڭسەسى ورنالاسقان كوشەنى قورشاۋعا ءماجبۇر بولدى.
سەربيا ءى ءى م دەرەگىنشە، سوڭعى ءۇش كۇندە 121 پوليتسيا قىزمەتكەرى مەن شامامەن 80 ازامات جاراقات العان. 114 ادام ۇستالىپ، ولاردىڭ 34 ىنە قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. بيلىك نارازىلاردى تاراتۋ كەزىندە كۇش قولدانعانىمەن، وپپوزيتسيا پوليتسيانى شامادان تىس شارالار قولداندى دەپ ايىپتاۋدا.
ەلدەگى نارازىلىقتار وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىنان بەرى جالعاسىپ كەلەدى. ول كەزدە نوۆي-سادتاعى تەمىرجول ۆوكزالىندا بەتون جابىندىسى قۇلاپ، 16 ادام قازا تاپقان ەدى. وپپوزيتسيا بيلىكتى «جەمقورلىق پەن جازاسىزدىق مادەنيەتىن قالىپتاستىردى» دەپ ايىپتاپ، قاراشاداعى قايعىلى وقيعاعا مينيسترلەر مەن جاۋاپتى شەنەۋنىكتەردى جاۋاپقا تارتۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، سەربيا پرەزيدەنتى ۆۋچيچ كەلەسى سايلاۋدا كانديداتۋراسىن ۇسىنبايدى.