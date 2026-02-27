سەربيا پرەزيدەنتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ قازاقستاننىڭ ەڭ جوعارى ناگراداسى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى اقوردادا مارتەبەلى مەيمانمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- سەربيا - قازاقستاننىڭ بالقان تۇبەگىندەگى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى. دوستىق، ءوزارا قولداۋ جانە ورتاق مۇددە ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعىنا ارقاۋ بولىپ وتىر. مەن 2 جىل بۇرىن بەلگرادقا جاساعان ساپارىمدى ىستىق ىقىلاسپەن ەسكە الامىن. سول كەزدەگى كەلىسىمدەردىڭ تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ەرەكشە ريزاشىلىقپەن اتاپ وتكىم كەلەدى. بيىل ەكى مەملەكەتتىڭ ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناتقانىنا 30 جىل تولادى. پرەزيدەنت الەكساندر ۆۋچيچتىڭ ساپارى وسى مەرەيلى مەجەگە تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، وسى ۋاقىت ىشىندە قازاقستان مەن سەربيا اراسىندا بارلىق دەڭگەيدە ءوزارا سەنىمدى ارقاۋ ەتكەن ساياسي ديالوگ ورنادى. ناقتى شارتتىق- قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستى.
- ۇكىمەتتەرىمىز ناتيجەلى جۇمىس ىستەپ، پارلامەنتارالىق بايلانىس نىعايىپ كەلەدى. ساۋدا-ەكونوميكا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق كۇشەيدى. مادەني-گۋمانيتارلىق باعىتتا ايتارلىقتاي تابىسقا قول جەتكىزدىك. حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىعىمىز تەرەڭدەي ءتۇستى. بۇعان سەربيا پرەزيدەنتىنىڭ قوسقان ۇلەسى وراسان زور. ءبىز مۇنى وتە جوعارى باعالايمىز. سوندىقتان بۇگىن جوعارى مارتەبەلى پرەزيدەنت الەكساندر ۆۋچيچتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭ جوعارى ناگراداسى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتادىم. بۇل ناگرادا قازاق ەلىنىڭ سىزگە جانە بۇكىل سەربيا حالقىنا دەگەن ەرەكشە قۇرمەتى، شىنايى ءىلتيپاتىنىڭ بەلگىسى. مىزعىماس دوستىق پەن قولداۋعا نەگىزدەلگەن سەرىكتەستىگىمىز الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سەربيا پرەزيدەنتى مۇنداي ماراپاتتى يەلەنۋ زور مارتەبە ەكەنىن ايتىپ، بۇل ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە توقتالدى.
- «التىن قىران» وردەنىن ەرەكشە قۇرمەتپەن قابىل الدىم. بۇل ماراپات ماعان ءوزارا بايلانىستارىمىزدى ارتتىرۋ جانە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جولىنداعى ورتاق ىستە زور جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيدى. كەلەشەك ۇرپاقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن سەربيا مەن قازاقستاننىڭ دوستىعى نىعايا بەرۋىنە تىلەكتەسپىن، - دەدى الەكساندر ۆۋچيچ.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى اقوردادا قارسى العان ەدى.