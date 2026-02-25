09:10, 25 - اقپان 2026 | GMT +5
سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 26-27-اقپان كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ساپار اياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتەدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق- سەرب قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستار مەن مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە باسا نازار اۋدارىلادى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتى بيىل قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعان ەدى.