    09:10, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى

    استانا. قازاقپارات - 26-27-اقپان كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва Вучич
    فوتو: اقوردا

    ساپار اياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتەدى.

    مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق- سەرب قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستار مەن مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە باسا نازار اۋدارىلادى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتى بيىل قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعان ەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
