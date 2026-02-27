سەربيا قازاقستان ءۇشىن ەۋروپاداعى ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەس - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - سەربيا قازاقستان ءۇشىن ەۋروپاداعى ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەس. بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسوودەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستارىمىزدىڭ ورناعانىنا 30 جىل تولۋى قارساڭىندا، ايرىقشا سيمۆولدىق كەزەڭدە كەلىپ وتىرسىز. بۇل شىنىندا دا وتە ماڭىزدى ءارى شىنايى دوستىعىمىز بەن ءوزارا قۇرمەتىمىزدى ايعاقتايتىن بەلەس سانالادى. سەربيا ءبىز ءۇشىن ەۋروپاداعى ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەس. قارىم-قاتىناستارىمىزدى ودان ارى تەرەڭدەتۋگە، ىنتىماقتاستىعىمىزدى ءارتۇرىل باعىتتاردا دامىتۋعا ءازىرمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەكى ەلدىڭ پارلامەنتارالىق قارىم-قاتىناسى دا وتە بەلسەندى. ساۋدا-ساتتىق دا ارتىپ كەلە جاتىر.
- 60 قا جۋىق سەرب كومپانياسى ەلىمىزدە تابىستى جۇمىس ىستەپ تۇر. كەشە عانا قازاقستان- سەربيا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. وتىرىس ناتيجەسىنە وڭ باعا بەرەمىن. ول ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق ءارى ينۆەستيتسيالىق بايلانىستارىن جانداندىرۋعا ىقپال ەتەتىندىگىنە سەنەمىن. مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق دا كۇن تارتىبىندە ماڭىزدى ورىن الادى. حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىندا دا ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرىپ كەلەمىز. وسى رەتتە سەربيانىڭ حالىقارالىق باستامالارىمىزدى قولداعانى ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.