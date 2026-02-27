سەربيا كاسىپكەرلەرىنە قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىنبىز - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سەربيا كاسىپكەرلەرىنە قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىن. بۇل تۋرالى اقوردادا سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچپەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- پرەزيدەنت الەكساندر ۆۋچيچ ەكەۋىمىز كەڭەيتىلگەن قۇرامدا مازمۇندى كەلىسسوز جۇرگىزدىك. ساۋدا، كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى، اقپاراتتىق تەحنولوگيالار، جاساندى ينتەللەكت جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىق ماسەلەلەرىن جان-جاقتى تالقىلادىق. ناقتى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزدىك. ساۋدا-ەكونوميكا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى بايلانىستى دامىتۋ قاجەتتىگىنە باسا نازار اۋداردىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر ەكى ەلدىڭ اراسىندا الىس-بەرىس كوبەيىپ كەلەدى. ەلىمىزدە 60 قا جۋىق سەرب كومپانياسى تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. دەگەمەن، ەكى ەلىدڭ ەكونوميكالىق الەۋەتى بۇدان الدە قايدا جوعارى.
- سوندىقتان ساۋدا-ساتتىق كولەمىن ۇلعايتۋعا كەلىستىك. مەملەكەتتەرىمىزدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىن جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى پىسىقتاۋعا ۋاعدالاستىق. ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيا بۇل جۇمىسقا باسا ءمان بەرۋى قاجەت. ەلىمىزگە پرەزيدەنت ۆۋچيچپەن بىرگە سەربيانىڭ ءىرى كاسىپكەرلەرى كەلدى. ساپار قارساڭىندا قازاقستان-سەربيا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. پرەزيدەنت ۆۋچيچ ەكەۋىمىز ونىڭ ناتيجەسىن جوعارى باعالادىق. بيزنەس وكىلدەرى اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ وتتىك. جالپى، ءبىز سەربيا كاسىپكەرلەرىنە قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىنبىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ قازاقستاننىڭ ەڭ جوعارى ناگراداسى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتالعانىن جازعان ەدىك.