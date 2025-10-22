ق ز
    07:46, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    سەنبىلىككە شىعۋ كۇيزەلىسكە ۇشىراۋ قاۋپىن 23 پايىزعا ازايتادى

    زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، Neuroscience and Biobehavioral Reviews جۋرنالىندا جاريالانعان ناتيجەلەر فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىققا پايدالى ەكەنىن دالەلدەيدى.

    Алматы
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/ Kazinform

    سەنبىلىككە شىعۋ نەمەسە باۋ- باقشادا جۇمىس ىستەۋ كۇيزەلىسكە ۇشىراۋ قاۋپىن %23 عا ازايتادى. بريتاندىق The Standart باسىلىمى وسىنداي زەرتتەۋ قورىتىندىسىن جاريالادى.

    زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، Neuroscience and Biobehavioral Reviews جۋرنالىندا جاريالانعان ناتيجەلەر فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىققا پايدالى ەكەنىن دالەلدەيدى.

    سونىمەن قاتار، زەرتتەۋگە سۇيەنسەك، ارىق قازۋ نەمەسە گولف ويناۋ سياقتى فيزيكالىق بەلسەندىلىك مازاسىزدىقتى %26 عا ازايتادى جانە پسيحوز بەن شيزوفرەنيا ىقتيمالدىعىن %27 عا تومەندەتەدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
