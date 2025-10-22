07:46, 22 - قازان 2025 | GMT +5
سەنبىلىككە شىعۋ كۇيزەلىسكە ۇشىراۋ قاۋپىن 23 پايىزعا ازايتادى
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، Neuroscience and Biobehavioral Reviews جۋرنالىندا جاريالانعان ناتيجەلەر فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىققا پايدالى ەكەنىن دالەلدەيدى.
سەنبىلىككە شىعۋ نەمەسە باۋ- باقشادا جۇمىس ىستەۋ كۇيزەلىسكە ۇشىراۋ قاۋپىن %23 عا ازايتادى. بريتاندىق The Standart باسىلىمى وسىنداي زەرتتەۋ قورىتىندىسىن جاريالادى.
سونىمەن قاتار، زەرتتەۋگە سۇيەنسەك، ارىق قازۋ نەمەسە گولف ويناۋ سياقتى فيزيكالىق بەلسەندىلىك مازاسىزدىقتى %26 عا ازايتادى جانە پسيحوز بەن شيزوفرەنيا ىقتيمالدىعىن %27 عا تومەندەتەدى.