سەنات ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەن كودەكسى تۋرالى شارتقا وزگەرىستەر ەنگىزەتىن زاڭدى تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەن كودەكسى تۋرالى شارتقا وزگەرىستەر ەنگىزەتىن زاڭدى تالقىعا سالادى.
22 -قىركۇيەكتە سەنات سپيكەرى ماۋلەن اشىمبايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن پالاتا بيۋروسىنىڭ وتىرىسىندا دەپۋتاتتار بۇگىنگى وتىرىسىنىڭ كۇن ءتارتىبىن بەلگىلەگەن ەدى. سوعان سايكەس سەناتورلار «2017 -جىلعى 11- ساۋىردەگى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەن كودەكسى تۋرالى شارتقا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدى قارايدى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل زاڭدى ءماجىلىس وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا قابىلداعان بولاتىن. سول كەزدە قۇجات بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين 2023 -جىلعى 25 -جەلتوقساندا سانكت- پەتەربۋرگ قالاسىندا وتكەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى سىرتقى ەلەكتروندىق ساۋدانى رەتتەۋ بولىگىندە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەن كودەكسى تۋرالى شارتقا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتاماعا قول قويعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان حاتتامادا كەلەسىدەي وزگەرىستەر قاراستىرىلعان:
حالىقارالىق پوشتا ارقىلى شەت ەلدىك ينتەرنەت- پلاتفورمالاردان ءۇشىنشى ەلدەردەن جەكە تۇلعالاردىڭ اتىنا جىبەرىلەتىن تاۋارلاردى بولەك ساناتقا - ەلەكتروندىق ساۋدا تاۋارلارىنا ءبولۋ؛
«ەلەكتروندىق ساۋدا وپەراتورى» ۇعىمىن ەنگىزۋ؛
ەلەكتروندىق ساۋدا دەكلاراتسياسى دەگەن جاڭا تۇردەگى كەدەن دەكلاراتسياسىن ەنگىزۋ.
- قازىرگى تاڭدا شەت ەلدىك ينتەرنەت- پلاتفورمالاردان ساتىپ الىناتىن تاۋارلار جەكە پايدالانۋعا ارنالعان تاۋارلار ساناتىنا جاتادى. سونىمەن بىرگە، ەركىن كىرگىزۋ نورماسىنان اسقان جاعدايدا دەكلاراسيالانادى. وسىعان بايلانىستى، اتالعان تاۋارلار رەسمي ستاتيستيكاعا ەنگىزىلمەيدى، سەبەبى ساۋدا اينالىمىنا جاتپايدى. ەلەكتروندىق ساۋدا تاۋارلارىنىڭ بارلىق كولەمىن دەكلاراتسيالاۋ شەت ەلدىك ينتەرنەت- پلاتفورمالاردان ساتىپ الىناتىن تاۋارلار تۋرالى تولىق ستاتيستيكانى قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەگەن ەدى سەرىك جۇمانعارين.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، مۇنىڭ الدىنداعى سەنات وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە يننوۆاتسيالىق قىزمەت سالاسىن مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە مەملەكەتتىك ستاتيستيكا ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭدى ەكى وقىلىمدا قاراپ، ماقۇلدادى.
زاڭنىڭ ماقساتى - يننوۆاتسيالىق قىزمەتتى مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جانە جاڭا تەحنولوگيالار ەنگىزۋ مەن قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋ. سەناتتىڭ ەكونوميكالىق ساياسات، يننوۆاتسيالىق دامۋ جانە كاسىپكەرلىك كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، وسى قۇجات 2 كودەكسكە جانە 10 زاڭعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
Astana Hub حالىقارالىق تەحنولوگيالىق پاركى مەن «يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار پاركى» دەربەس كلاستەرلىك قورىن Astana Hub دەربەس كلاستەرلىك قورىنا بىرىكتىرۋ اياسىندا ۇعىمدىق اپپاراتتى سايكەستىككە كەلتىرۋ، سونداي-اق قوردىڭ فۋنكتسيالارىن جانە يننوۆاتسيالىق قىزمەتتى قولداۋ قۇرالدارىن وڭتايلاندىرۋ بولىگىندە جانە باسقا دا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى.
- زاڭ ەلىمىزدەگى يننوۆاتسيالىق قىزمەت سالاسىن مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسىن جانە مەملەكەتتىك ستاتيستيكانى ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماقساتىمەن ازىرلەنگەن. تۇزەتۋلەر اياسىندا ءبىرىڭعاي يننوۆاتسيالىق كلاستەر قۇرۋ كوزدەلىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى «Astana Hub» پەن «يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار پاركى» كلاستەرلىك قورىن بىرىكتىرۋ جانە ولاردىڭ قاتىسۋشىلارى ءۇشىن ءبىرىڭعاي قۇقىقتىق ورتا قۇرۋ قاراستىرىلدى. قۇجاتتا يننوۆاتسيالىق قىزمەتتى دامىتۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا قاجەتتى وزگە دە شارالار قامتىلعان. زاڭنىڭ قابىلدانۋى وتاندىق يننوۆاتسيالىق سالانىڭ دامۋىنا جانە ەل ەكونوميكاسىنىڭ ىلگەرىلەۋىنە تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلەلەر قارالىپ بولعاننان كەيىن سەناتورلار مەملەكەت باسشىسىنىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى جولداۋىندا ايتىلعان باستامالاردى ىسكە اسىرۋعا ارنالعان دەپۋتاتتىق ساۋالدارىن جولدادى. اتاپ ايتقاندا، جانبولات جورگەنبايەۆ وڭىرلەردە قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ تەتىكتەرىنىڭ تيىمدىلىگىن جەتىلدىرۋگە قاتىستى ماسەلەلەرگە نازار اۋداردى. وسىعان وراي ول بۇل پروبلەمالاردى شەشۋگە ارنالعان ءبىرقاتار ناقتى شارانى اتاپ ءوتتى. ال بيبىگۇل اققوجينا ۇكىمەتكە «جاستار تاجىريبەسى» جانە «العاشقى جۇمىس ورنى» باعدارلامالارىنا قاتىسۋشىلاردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋدى ۇسىندى. سەناتور بۇل باعىتتا ينفلياتسيا مولشەرىن جانە تۇرعىلىقتى جەرىنە بايلانىستى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىن ەسكەرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.