سەنات ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالاتىن قۇجاتتى تالقىلاۋدى كەيىنگە قالدىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا پەدوفيليا مەن ل گ ب ت-نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالۋ نورمالارى بويىنشا زاڭ قارالۋى ءتيىس ەدى. الايدا بۇل قۇجات كۇن تاربىنەن الىنىپ تاستالدى.
اتاپ ايتقاندا، بۇل قۇجاتتا بالالاردى دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زيان كەلتىرەتىن اقپاراتتان قورعاۋ ماقساتىندا جاريا كەڭىستىكتە، سونداي-اق ماسس-مەديانى، تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىن نەمەسە ونلاين-پلاتفورمالاردى پايدالانا وتىرىپ، پەدوفيليانى جانە ءداستۇرلى ەمەس سەكسۋالدىق باعداردى ناسيحاتتايتىن اقپاراتتى ورنالاستىرۋدى شەكتەۋ جونىندەگى نورمالار كوزدەلگەن.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ارحيۆ ءىسى جانە قۇقىققا قايشى كونتەنتتىڭ تارالۋىن شەكتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭدى قاراۋ كەيىنگە قالدىرىلدى. ويتكەنى ونىڭ جەكەلەگەن نورمالارىن قوسىمشا پىسىقتاۋ قاجەت بولدى. وسى زاڭمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسىنە، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 12 زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتۋ ماڭىزدى. سوندىقتان بۇل اۋقىمدى جۇمىس پەن قوسىمشا ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى. سونىمەن قاتار، بۇل زاڭ بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا قاتىستى ماسەلەلەردى دە رەتتەيتىنىن جانە ول ءارقاشان سالماقتى، ەرەكشە كوزقاراستى تالاپ ەتەتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، پالاتا دەپۋتاتتارى زاڭدى كەيىنىرەك قاراۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەلىنگەن سەناتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتە.
ەسكە سالساق، بيىل 12-قاراشادا پارلامەنت ءماجىلىسى بالالاردى دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زيان كەلتىرەتىن اقپاراتتان قورعاۋعا قاتىستى جاڭا نورمالاردى قابىلداعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ