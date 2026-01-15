سەنات جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى بىلىكتىلىكتى تانۋ تۋرالى حالىقارالىق كونۆەنسيانى قارايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەنات وتىرىسى وتەدى. وندا دەپۋتاتتار تومەندەگى ەكى ماسەلەنى قارايدى.
1. «جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى بىلىكتىلىكتى تانۋ تۋرالى ازيا- تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك كونۆەنسياسىن راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭى تۋرالى.
2. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ قۇرامىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋ تۋرالى.
سەناتورلار قارايتىن جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى بىلىكتىلىكتى تانۋ تۋرالى ازيا- تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك كونۆەنتسياسىن ءماجىلىس وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا قابىلداعان بولاتىن.
توكيو كونۆەنسياسى رەتىندە بەلگىلى بۇل قۇجات اكادەميالىق جانە كاسىبي ۇتقىرلىقتى كەڭەيتۋگە، ديپلومداردى، دارەجەلەردى جانە وزگە دە بىلىكتىلىكتەردى تانۋدى جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
- قازاقستان ءۇشىن بۇل قادام حالىقارالىق ءبىلىم كەڭىستىگىنە ىقپالداسۋ ساياساتىنىڭ قيسىندى جالعاسى بولىپ سانالادى. 1998 -جىلى ەلىمىز ليسسابون كونۆەنتسياسىنا قوسىلعاننان كەيىن شەتەلدىك ءبىلىم قۇجاتتارىن تانۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرىپ، ەۋروپالىق ەلدەرمەن ءوزارا تانۋدى قامتاماسىز ەتتى. ال توكيو كونۆەنسياسىن راتيفيكاتسيالاۋ قازاقستانعا ازيا- تىنىق مۇحيتى ءوڭىرىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق ورتالىقتار جەلىسىنىڭ (APNNIC) مۇشەسى بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل جەلى قاتىسۋشى ەلدەردىڭ بىلىكتىلىكتەردى تانۋداعى اقپارات الماسۋىن قامتاماسىز ەتىپ، ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلاردىڭ اكادەميالىق ۇتقىرلىعىن ارتتىرادى، - دەگەن ەدى سول كەزدە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك.
كونۆەنتسياعا قاتىسۋشى مەملەكەتتەر قاتارىندا اۋستراليا، جاپونيا، قىتاي، كورەيا، تۇركيا جانە باسقا ەلدەر بار. قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى بولىپ كونۆەنتسيانى راتيفيكاتسيالاۋ جۇمىسىن باستادى.
كونۆەنسيانى راتيفيكاتسيالاۋ قازاقستانعا مىناداي مۇمكىندىكتەردى اشادى:
وتاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىلىم قىزمەتتەرىن ەكسپورتتاۋ نارىعىن كەڭەيتەدى.
ۇلتتىق جوعارى ءبىلىم جۇيەسىنە حالىقارالىق سەنىمىن نىعايتادى.
قازاقستاندا الىنعان ديپلومداردى ازيا- تىنىق مۇحيتى وڭىرىندە تانۋعا قويىلعان كەدەرگىلەر جويىلادى.
زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ تاجىريبەلەرى مەن تەحنولوگيالارىن الماسۋعا جاعداي جاسالدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ءماجىلىس «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ جوباسىن قاراۋعا قابىلدادى.
كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىنىڭ نەگىزگى ماقساتتارى مىنالار: ءماجىلىس دەپۋتاتتىعىنا ءبىر كانديداتتى ءبىر سايلاۋ وكرۋگىنەن ارتىق سايلاۋ وكرۋگىندە ۇسىنۋعا تىيىم سالۋ، ءبىر ادامدى ءبىر مەزگىلدە ءماجىلىس پەن ءماسليحاتتىڭ ءبىر مانداتتى وكرۋگتەرى بويىنشا دا ۇسىنۋعا تىيىم سالۋ، اكىمگە كانديداتتىڭ سايلاۋ قورىن قۇرۋ، پرەزيدەنتتىككە، دەپۋتاتتىققا، اكىمگە، سايلاۋ كوميسسياسى مۇشەسىنە كانديداتتارعا اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستار بويىنشا سوتتىلىعىنىڭ بولماۋى بويىنشا تالاپتاردى كۇشەيتۋ، ۇگىت-ناسيحات ماسەلەلەرىن جانە تاعى باسقا ماسەلەلەردى رەتتەۋ.
ال كەشە ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن كوميسسياسىنا تومەنگى پالاتادان مىنا دەپۋتاتتار سايلاندى: مارات باشيموۆ، مۇرات ەرگەشبايەۆ، سنەجاننا يماشيەۆا، ءۇنزيلا شاپاقوۆا.
سونىمەن قاتار سنەجاننا يماشيەۆا ءماجىلىس اتىنان اتالعان زاڭ جوباسى بويىنشا قوسىمشا بايانداماشى رەتىندە بەلگىلەندى.
ايتا كەتەيىك، بۇل - سەناتتىڭ بيىلعى العاشقى وتىرىسى. پالاتانىڭ وتكەن جىلعى سوڭعى وتىرىسىندا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ سەناتورلاردىڭ ءبىر جىل ىشىندە اتقارعان جۇمىسىن قورىتىندىلاعان ەدى.
ونىڭ دەرەگىنشە، بىلتىر پالاتا ەلىمىزدىڭ ساياسي جانە ورنىقتى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتۋدى كوزدەيتىن 102 زاڭدى قارادى. دەپۋتاتتار ءبىراز زاڭعا حالىق پەن وڭىرلەردىڭ مۇددەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، تولىقتىرۋلار مەن وزگەرىستەر ەنگىزدى. سونىمەن قاتار، سەناتورلار باستاماشى بولىپ، 15 جەكە زاڭ جوباسىن ازىرلەدى.
بۇدان بولەك، تۇراقتى كوميتەتتەر جۇمىس جوسپارىنا سايكەس 5 ۇكىمەت ساعاتىن، 50 دەن استام كوشپەلى وتىرىس، 100 گە جۋىق دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسى مەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى. سونىڭ اياسىندا پرەزيدەنت تاپسىرمالارىنىڭ، زاڭداردىڭ جانە مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى جان-جاقتى تالقىلاندى. سەناتورلار 130 دان اسا دەپۋتاتتىق ساۋال جولداپ، ۇكىمەتكە وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋ جولدارىن ۇسىندى.
زاڭ شىعارۋ قىزمەتىمەن قاتار سەناتتىڭ تۇراقتى كوميتەتتەرى پالاتا جوسپارىنا سايكەس ءبىرقاتار ماڭىزدى ءىس-شارا ۇيىمداستىردى. سەناتتا ەڭبەك ادامى جانە زاڭ ءبىلىمىن دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان 2 پارلامەنتتىك تىڭداۋ وتكىزىلدى.
سەناتتىڭ حالىقارالىق قىزمەتى دە 140 قا جۋىق مازمۇندى ءىس-شارامەن ەرەكشەلەندى. الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرىنىڭ VIII سەزىن وتكىزدى. ءىس-شاراعا الەمنىڭ 60 قا جۋىق ەلىنەن 100 دەن استام دەلەگاتسيا كەلىپ، قاتىستى.
