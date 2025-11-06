سەنات فونوگراممانى پايدالانۋدى شەكتەۋ تۋرالى زاڭدى ماجىلىسكە قايتاردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ، وتباسى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ەكى وقىلىمدا قارالدى. سەنات قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارىن جاڭا رەداكسيادا ۇسىنىپ، ونى ماجىلىسكە قايتاردى.
زاڭ مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ، وتباسى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ سالالارىن رەتتەۋدىڭ نورماتيۆتىك نەگىزىن تۇجىرىمدامالىق تۇرعىدان وزەكتەندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى جانە ۇلتتىق زاڭناما مەن ونىڭ قۇقىق قولدانۋ پراكتيكاسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋگە ىقپال ەتەدى.
- قارالىپ وتىرعان زاڭ جۇمىس توبى وتىرىستارىندا جان-جاقتى تالقىلاندى، سۇراقتارعا جاۋاپتار الىندى. دەگەنمەن، زاڭدى جۇمىس توپتارىنىڭ، كوميتەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىستارىندا قاراۋ بارىسىندا زاڭنامالىق سيپاتقا يە ءبىرقاتار ۇسىنىس پەن ەسكەرتۋلەر جيناقتالعانىن اتاپ وتكىمىز كەلەدى، - دەدى سەناتور تالعات ءجۇنىسوۆ.
بۇل تۇرعىدا زاڭدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ سەناتىندا قاراۋ بارىسىندا ءتيىستى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «مادەنيەت تۋرالى»
زاڭىندا:
- تەلەۆيزيالىق جازبالار مەن كونسەرتتىك ويىن-ساۋىق مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە بەيىمدەلمەگەن ورىنداردى قوسپاعاندا، ۇيىمداستىرۋشىلاردى، شىعارماشىلىق ۇجىمداردى جانە ورىنداۋشىلاردى كونسەرتتىك ويىن-ساۋىق مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردا داۋىستىق (ۆوكالدىق) فونوگراممالاردى پايدالانۋىنا تىيىم سالۋدى كوزدەيتىن وزگەرىستى ناقتىلاۋ؛
- زاڭنامادا بەلگىلەنگەن جاعدايلاردا ويىن- ساۋىق مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ جانە مۋزىكالىق شىعارمالاردى ورىنداۋ كەزىندە داۋىستىق (ۆوكالدىق) فونوگراممالاردى پايدالانۋ تۋرالى كورەرمەندەردى حاباردار ەتۋدى مىندەتتەيتىن جانە «تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تۋرالى» قولدانىستاعى زاڭنىڭ ءتيىستى نورماسىن وسى تۇزەتۋگە سايكەستەندىرۋ؛
- جەكە تۇلعالاردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا نەمەسە ونلاين- پلاتفورمالارىندا اۆتورلىق قۇقىق وبەكتىلەرى سانالاتىن تۋىندىلاردى جاريا پايدالانۋى كەزىندە اۆتوردىڭ (اۆتورلاردىڭ) اتىن كورسەتۋگە مىندەتتەۋ جونىندەگى نورمانى قولدانىستاعى زاڭناماعا قاتىستى رەتتەۋ؛
- ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ مەملەكەتتىك وبەكتىلەرىن سالۋدى، رەكونسترۋكتسيالاۋدى جانە كۇردەلى جوندەۋدى ءتيىستى كولەمدە قارجىلاداندىراتىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ تىزىمىنەن اۋداندار مەن وبلىستىق ماڭىزى بار قالالاردى الىپ تاستاۋ جونىندەگى تۇزەتۋلەر قامتىلعان.
- سونداي-اق زاڭنىڭ كەيبىر باپتارىنىڭ كۇشەنە ەنۋ مەرزىمدەرىن قايتا قاراستىرۋ جونىندەگى ۇسىنىستار قارالدى، - دەدى دەپۋتات.
ەسكە سالساق، بىلتىر ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا فونوگراممامەن ءان ايتۋ، اۆتورلىق قۇقىق ماسەلەسى زاڭ ارقىلى رەتتەلەتىنىن ايتقان ەدى.