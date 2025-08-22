سەمەيدەگى جاڭا كوپىردەن سەكىرمەك بولعان ەر ادامدى قۇتقارىلدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسى ت ج د- نىڭ 112 پۋلتىنە سەمەي قالاسىنداعى جاڭا كوپىردىڭ پيلونىنا ەر ادامنىڭ كوتەرىلگەنى تۋرالى حابار ءتۇستى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
وقيعا ورنىنا جەدەل تۇردە ت ج م، پوليسيا، جەدەل مەديتسينالىق جاردەم جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى جىبەرىلدى. ەر اداممەن بايلانىس ورناتۋ ءۇشىن پيلونعا ت ج م- ءنىڭ پسيحولوگى مەن قۇتقارۋشىسى كوتەرىلدى.
سونىمەن قاتار قۇتقارۋشىلار ەرتىس وزەنىندە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قۇتقارۋ قايىقتارىن ورنالاستىرىپ، جاعدايدى اۋەدەن باقىلاۋ جانە باعالاۋ ءۇشىن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىن (دروندى) قولداندى.
ەر اداممەن كەلىسسوزدەردى وپەراتيۆتى- قۇتقارۋ جاساعىنىڭ بولىمشە باستىعى، قۇتقارۋشى رينات بابادجانوۆ جۇرگىزدى. ونىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن بارلىق قىزمەت ءتۇرىنىڭ جەدەل ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ەر ادام پيلوننان ءتۇسىرىلدى.