سەمەيدە تۇرمەدە وتىرعان ادام كوز جۇمدى
سەمەي. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە سەمەيدەگى كولونيالاردىڭ بىرىندە سوتتالعانداردى جاپپاي باسقا جاققا الىپ كەتىپ جاتقانى تۋرالى اقپارات تارادى. ق ر ءى ءى م قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنەن بۇل اقپاراتتىڭ شىندىققا جاناسپايتىنىن ءمالىم ەتتى.
ءبىراق تۇرمەدە وتىرعان ەر ادامنىڭ كوز جۇمعانى راس بولىپ شىقتى.
- زورلاۋ قىلمىسى ءۇشىن سوتتالعان ازامات كەنەت ءوزىن ناشار سەزىنىپ، مەكەمەنىڭ مەديتسينالىق بولىمىنە جۇگىنگەن. دارىگەرلەر وعان العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن سوڭ دەرەۋ جەدەل جاردەم شاقىردى. الايدا ەر ادام اۋرۋحانادا قازا بولدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ءولىمنىڭ سەبەبى - ينسۋلت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كوميتەت الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان «سوتتالعانداردى جاپپاي كوشىرۋ» تۋرالى اقپاراتتىڭ شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن ءمالىم ەتتى.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو وكىلدەرى جالعان اقپارات تاراتقانداردىڭ زاڭ الدىندا جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ەسكەرتىپ، حالىقتى تەك رەسمي دەرەككوزدەرگە سەنۋگە شاقىردى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن استانادا تۇرمەدەن بوساتىلعان ازاماتتارعا 15 ا ە ك كولەمىندە كومەك بەرىلەتىنى حابارلانعان.